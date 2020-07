Opositor Eliécer Ávila afirma que le impactó la muerte “tan súbita y triste” de El Dany

El opositor cubano Eliécer Ávila mostró sus condolencias por la repentina muerte del reguetonero Daniel Cruz, conocido en el ámbito artístico como El Dany, quien falleció en la madrugada de este sábado a los 31 años, en el Hospital Calixto García, en La Habana.

“Mis condolencias a los familiares, amigos y seguidores del joven artista cubano El Dany. Me impactó mucho saber que alguien tan joven y lleno de sueños haya desaparecido en forma tan súbita y triste”, comentó Eliécer en su cuenta de Facebook.

Eliécer y El Dany tuvieron diferencias hace algunos meses, luego de que el activista político criticara en las redes sociales el alto nivel de vida de su compañero Yomil dentro de Cuba, comparándolo con la periodista independiente Camila Acosta, que ha sufrido persecución por denunciar la realidad del país.

Aunque las críticas fueron contra Yomil, El Dany también se sintió aludido y dio su opinión en un breve texto que apareció el pasado 20 de abril en Facebook, en la página del usuario denominado La Familia Cubana.

El propio Eliécer en su cuenta de Youtube leyó lo expresado por El Dany en aquel entonces.

“Qué clase de tipo este, y así habla de libertad... por eso no creo en los políticos fantoches estos, ni de izquierda, ni de derecha. Todos usan cualquier cosa para hablar mierda sin sentido. En los países libres hay millones personas que estudian más que otras y no ganan lo mismo. Su fortuna no es autorizada, sus logros son trabajados. No manejes las palabras a tu favor. ¡Politiquero!”, fueron sus palabras.

Días después, Yomil y Eliécer Avila conversaron por Internet en directo en un debate que fue seguido por más de 100 000 internautas en YouTube.

En el diálogo el opositor insistió en que tiene que llegar la democracia a la isla para poder cambiar a los dirigentes y que la situación mejore. Como respuesta, el cantante dijo que él no puede dejar a un lado su carrera musical para criticar al gobierno, y que no desea buscarse problemas ni él, ni su familia, ni sus 25 empleados.

El Dany murió este sábado tras sufrir un paro cardíaco debido a un trombo. Su inesperado deceso conmocionó a los amantes del género urbano y a los representantes de esta música en Cuba.

Reguetoneros como Baby Lores y El Chulo mostraron públicamente sus condolencias en las redes sociales.

