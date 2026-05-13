De Nayer a Daniela Reyes: Yomil estrena novia y recordamos sus romances más sonados

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Yomil Hidalgo acaba de presentar a Rodmelis, su nueva novia, con una frase que no dejó dudas: «me trae enamorado». Y como era de esperarse, la farándula cubana no tardó ni un segundo en reaccionar.

Pero antes de que este nuevo capítulo tome forma, vale la pena hacer un repaso por los romances que marcaron la vida pública del reguetonero.

Nayer

Fue en julio de 2016 cuando el mundo supo que Yomil tenía novia, y no cualquiera: Nayer Regalado, cantante cubanoamericana conocida internacionalmente por sus colaboraciones con Pitbull.

Los fans los seguían en cada publicación, cada concierto, cada gesto. Pero en abril de 2017, Nayer confirmó que fue ella quien puso fin al romance: «Las cosas cambian, las personas cambian y yo no veía futuro por lo cual tomé mi decisión».

Imagen de archivo

Lo que nadie esperaba era el regreso. El 20 de mayo de 2018, durante un concierto en el Parque Amelia de Miami, Yomil sorprendió a todos presentando a Nayer ante el público con estas palabras: «hoy este 20 de mayo sigue formando parte de mi vida... quiero que Miami le dé la bienvenida a mi novia Nayer». Juntos interpretaron Adicción entre besos y caricias.

Pero la segunda oportunidad duró poco. En agosto de ese mismo año, Nayer publicó desde Dubai un video con la frase «Soltera y sin compromisos», con Mi Cama de Karol G de fondo y los hashtags #NoLeMientasAlPublico y #TeSolte. Capítulo cerrado, dos veces.

Mily Alemán

Entre las dos etapas con Nayer, hubo otro nombre que encendió las redes: Mily Alemán, modelo cubana y pareja de Alexander Delgado, de Gente de Zona. La relación se hizo pública en diciembre de 2016, cuando Yomil confirmó el romance con una foto en Facebook y el texto: «#TUYYOTENEMOSPEGAPEGA».

El vínculo con la expareja de Alexander generó una enorme polémica. Mily, por su parte, describió el romance como «una jugada del destino, no rivalidad ni venganza». Yomil no tardó en mostrarse romántico: en marzo de 2017 la felicitó públicamente en Instagram con un «Feliz cumpleaños mi reina».

Imagen de archivo

La relación tuvo sus propias idas y venidas a lo largo de 2017. En diciembre de ese año, una foto en el bar del comediante Robertico los mostró abrazados y tomados de la mano, aunque ninguno confirmó oficialmente una reconciliación. Lo que sí quedó claro es que esta etapa dejó huella en la memoria colectiva de los seguidores cubanos.

Daniela Reyes

El capítulo más extenso llegó en 2020, cuando Daniela Reyes entró en la vida de Yomil en uno de sus momentos más difíciles: poco después de la muerte de su compañero El Dany. El propio artista confesó que Daniela llegó «en el peor momento de su vida para alegrarle los días».

Durante cinco años, la pareja fue de las más queridas de la farándula cubana: videoclips juntos, aniversarios celebrados en redes, viajes y una química que conquistó a sus fans. Pero la distancia —Daniela se mudó a Miami en diciembre de 2024 mientras el consulado negaba la visa a Yomil por tercera vez— y una polémica colaboración musical con Hallel Génesis aceleraron el final.

Redes sociales

El 21 de junio de 2025, Yomil confirmó la ruptura en Instagram con un mensaje que emocionó a muchos: «Solo tengo que agradecerte estos cinco años que estuvimos, fueron los más hermosos que he vivido en una relación hasta el momento».

Maggie Suárez

En medio del drama con Daniela, reapareció Maggie Suárez, modelo e influencer cubana radicada en Italia. En 2024, Maggie afirmó haber quedado embarazada de Yomil y que él le pidió interrumpir el embarazo sin reconocer la relación. El artista guardó silencio.

En junio de 2025, cuando el triángulo Yomil-Daniela-Hallel copaba todas las conversaciones, Maggie publicó en sus historias una frase de Karol G: «El karma las cobró por mí y de esa mierda nadie te rescata». Sin mencionar nombres, pero con un contexto que nadie pasó por alto.

Ahora, con Rodmelis en escena y Daniela ya rehecha sentimentalmente en Miami, Yomil abre una nueva página. Sus seguidores, como siempre, están atentos a cada movimiento.