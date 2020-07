MINSAP reporta un caso de coronavirus: una mujer de Granma que se infectó en el extranjero

El gobierno de Cuba dio a conocer este domingo un nuevo caso de coronavirus en Cuba: una mujer residente en Granma que se infectó en el extranjero.

La paciente de 76 años vive en el municipio Yara y es contacto de otro caso confirmado con anterioridad. Con su diagnóstico el acumulado de contagios en Cuba llegó a los 2 446.

En conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología, se mostró orgulloso por el hecho de que no se haya detectado ningún evento de transmisión de la enfermedad dentro del país.

“Este caso no en sale Granma, no sale porque no es incidencia de Cuba, no es incidencia de Granma. No fue un caso que se contagió en nuestro país, sino que regresó y ya venía en el periodo de incubación, por eso no se cuenta en las tasas de incidencia de nuestro país, aunque sí en los casos confirmados”, explicó.

De los 2 446 pacientes registrados hasta las 12 de la noche del pasado sábado, 169 tienen su fuente de infección en el extranjero, cifra que representa el 7,03 por ciento del total.

“No tuvimos casos confirmados en La Habana, lo cual es un buen indicador”, subrayó Durán García este domingo.

En la jornada del sábado se estudiaron 2 745 muestras de COVID-19, para un acumulado de 226 443 muestras realizadas desde que llegó la pandemia al país, en marzo pasado.

Se dieron cuatro altas a enfermos, todos de La Habana. Al restar esta cifra a los 52 ingresados que había el pasado sábado, y sumar el nuevo caso detectado, se determina que 49 pacientes se mantienen ingresados en hospitales de la isla, todos con una evolución clínica favorable.

Además, se encuentran internas en hospitales para vigilancia clínica epidemiológica 187 personas. Otros 190 ciudadanos permanecen en sus hogares bajo vigilancia por parte de especialistas de la atención primaria de salud.

Tras las cuatro altas médicas, la cifra de personas recuperadas llegó este sábado a los 2 308.

Otra buena noticia es que no se reportan fallecidos desde hace ocho días, por lo que no varía el número de víctimas mortales, que es de 87.

Tampoco se reportan pacientes críticos desde hace 23 días, ni hay ninguno en estado de gravedad.