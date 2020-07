Nace el tercer hijo del pelotero cubano Yasiel Puig y su esposa Andrea de la Torre

¡El pelotero cubano Yasiel Puig acaba de convertirse nuevamente en padre! Su esposa, la mexicana Andrea Berenice de La Torre, dio a luz al pequeño Dante Maximiliano la mañana de este sábado.

"Nuestro pequeño bebé finalmente hizo su entrada al mundo. Toda la felicidad del mundo ahora reside en nuestros corazones. Bienvenido a nuestro mundo mi precioso bebé", escribió Andrea en Instagram junto a varias imágenes del recién nacido.

El bebé nació a las 8:53 de la mañana y pesó 7.9 libras. Dante llegó lleno de salud y fue recibido con mucho amor por su mamá y hermanitos.

Puig fue el ausente en este nacimiento, y es que el pelotero ha sido diagnosticado con coronavirus y debe mantenerse en cuarentena hasta que tenga dos resultados negativos. En un comunicado, dijo estar asintomático, y su esposa afortunadamente resultó negativa.

Historias de Instagram / Andrea Berenice de la Torre

Además de las imágenes de su pequeño, Andrea también compartió con sus seguidores los turbulentos momentos que pasó al llevar un embarazo y cuidar de dos niños pequeños durante estos tiempos de pandemia.

"Como mamá de dos niños pequeños y llevar a este bebé durante estos tiempos difíciles NO fue una tarea fácil. Tuve días en los que me sentía como una súper mujer, pero también tuve días en los que me escondía para llorar porque se volvía muy difícil ... ¡TODOS somos humanos!", relató.

"Siempre he dicho, PODRÍA hacerlo TODO, pero este parto aunque fue rápido, Dios mío, lo sentí TODO. ¡Estoy tan feliz de que él esté aquí y si me pidieran que lo haga de nuevo, lo haría en un abrir y cerrar de ojos!", dijo la mexicana.

Historias de Instagram / Andrea Berenice de la Torre

Yasiel Puig y Andrea de La Torre comenzaron una relación hace aproximadamente cinco años y son padres de otros dos varones: Daniel Sebastián, quien nació en 2017, y Damian Yair en 2018.

Por su parte, el pelotero tiene otro hijo de seis años llamado Diego Alejandro, fruto de su relación anterior con Nicole Chaves, por lo que Dante es el cuarto retoño de Puig.

