El rapero Kanye West da su primer acto de campaña por la presidencia de EE.UU.

El rapero Kanye West hizo este domingo su primer acto de campaña por la presidencia de Estados Unidos en un centro de eventos y matrimonios de Charleston, Carolina del Sur, informa la agencia Reuters.

La presentación oficial de la campaña de West, de 43 años, estuvo cargada de polémica por sus declaraciones sobre el aborto, la pornografía, mandar a callar a los presentes e incluso propuestas como dar un millón de dólares a las mujeres embarazadas para que tengan sus bebés, según los medios locales.

Desde que se lanzó la campaña de West en Twitter el 4 de julio hay especulaciones sobre esta decisión y su estado mental porque padece de episodios de bipolaridad e incluso la semana pasada se divulgó que abandonaba la carrera presidencial 2020, que encabezan el actual mandatario Donald Trump por el Partido Republicano y el candidato demócrata Joe Biden.

El cantante apareció en el escenario con una chaleco antibalas y el número 2020 rapado en la parte de atrás de su cabeza para hablar una hora en la que "realizó declaraciones inconexas" como que "en realidad, Harriet Tubman nunca liberó a esclavos. Solo hizo que los esclavos trabajaran para otros blancos", apunta Reuters que dijo West sobre esa luchadora por los derechos de los afrodescendientes en EE.UU.

West llegó a llorar cuando recordó que su padre quería que su madre abortara y también cuando recordó que él por poco mata a su hija al quedar embarazada su esposa Kim Kardashian. El músico puntualizó que el aborto no debería ser ilegal, pero no ser incentivado para lo cual daría la cifra de un millón o "o algo en esa familia" que tengan los bebés.

"Lo único que nos puede liberar es obedecer las reglas que nos dieron para una tierra prometida... El aborto debería ser legal porque adivinen qué, la ley no viene de Dios de todas formas, ¿así que qué es la legalidad?", señaló al respecto.

"La libertad no viene de una elección. La libertad viene de no cargar pornografía. La libertad viene de no tomar Percocet", apuntó en otro momento del mitin.

El acto de Kanye West fue emitido en vivo por YouTube y por cadenas locales de televisión. Los especialistas señalan que aún no está claro si está interesado en ganar o solo en lanzar mensajes.

En su perfil de Twitter lanzó imágenes de su campaña. Justo la semana pasada fue una de las víctima de un hackeo en esa red social para estafar con bitcoins.

La candidatura independiente de Kanye West para las elecciones de EE.UU. el próximo 3 de noviembre se oficializó en Oklahoma donde presentó la documentación necesaria y 35 000 dólares.