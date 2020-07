Así están las colas en Santiago de Cuba para reservar a paseos por zonas patrimoniales

Este martes comenzaron a comercializarse las rutas patrimoniales en Santiago de Cuba para el turismo nacional, pero cientos de personas vieron frustradas sus expectativas cuando se enfrentaron a la gigantesca cola en la oficina de reservaciones.

“Otro tropiezo de tantos, ¿no hacen estudios de demanda? ¿Nadie los asesora? Debe ser que los que idearon esto de verdad no pasan ese trabajo para reservar sus vacaciones o excursiones”, comentó una usuaria en las redes sociales.

No pocos llegaron hasta el Acuario de la Ciudad, donde se hacen las reservaciones de martes a viernes, y viraron para atrás decepcionados por la gran cola. Los que se aventuraron a quedarse, también vieron frustradas sus intenciones de sacar un paseo familiar ya que entre los primeros 10 clientes se vendieron todas las capacidades.

“Cogí un motor para estar temprano, y te hablo de las 9 am, pero al llegar fue tremenda la sorpresa de ver esa molotera de gente, con la misma me fui para atrás. No puedo ir todos los fines de semana a una piscina en CUC, tampoco ir a un hotel, las colas en la oficina de campismo son más grandes aún, así que no sé qué haré para poder vacacionar con mi pequeño bebé”, comenta una santiaguera.

La opción de las Rutas Patrimoniales, que es en CUP, incluye ofertas en precios más bajos si consideramos las que tienen las agencias turísticas, a precios en extremo elevados si comparamos.

Son varias rutas, por ejemplo una incluye el acuario del Parque Baconao, el almuerzo en Fiesta Güajira y playa en el emblemático sitio de Pedro el Cojo; otra recorre el Cementerio Patrimonial Santa Ifigenia, la Alameda, el Paseo Marítimo, el Parque de los Sueños; y una tercera, aunque hay otras, tiene destinos en la Granjita Siboney, el Valle de la Prehistoria, también el Acuario de Baconao y la playa de Pedro el Cojo.

“Yo quería la del Acuario y Pedro el Cojo, es la más cara, cuesta 70 pesos por persona, y según lo que se lee en el papel impreso incluye almuerzo, las demás ofertas están entre 50 y 60 pesos. Me cuadró una pila pues quiero llevar a mi niña al acuario, la primera vez que fuimos era una bebé y no lo pudo disfrutar muy bien, así que imagina la indignación al ver que para poder comprar un cupo tengo que levantarme a las 5 am prácticamente”, opina Marisleinis.

El producto turístico Rutas Patrimoniales, evidentemente dirigido al turismo local, es de gran demanda porque permite a la familia santiaguera acceder a sitios que, por razones de lejanía, se hacen resbalosos, como lo es el Parque Baconao.

Además, luego de meses de aislamiento social y en plena etapa estival, es lógico pensar en una avalancha de clientes en busca de opciones económicas asequibles como esta.

Sin embargo, a quienes persistan en acceder a uno de estos cupos sólo tendrán la opción de levantarse bien temprano, hacer la cola cuando muchos aún duermen para poder salir a pasear con sus familiares, y encomendarse a la suerte de que los colados, resueltos, no le quiten el anhelado sueño de ir a pasear con un precio módico, acorde a la moneda y al salario que se tiene a principio de mes.