Dispara alarmas brote de tuberculosis en prisión de Santiago de Cuba

La situación de los reclusos enfermos de tuberculosis en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, es preocupante en medio de la escasez de medicinas y alimentos, alertó este jueves el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH).

“Los reclusos afectados están en aislamiento”, reveló la organización que habitualmente monitorea y denuncia la situación de los derechos humanos de la población penal en Cuba. El reporte no precisó qué cantidad de presos se encuentran enfermos.

Sin embargo, evitar el contacto de los enfermos con otros prisioneros solo ayudará a que no existan nuevos contagios, pero los reos ya contagiados necesitan una adecuada alimentación.

Sobre el tema, la Organización Panamericana de la Salud, en el “Protocolo de atención de tuberculosis en centros de privación de libertad”, es muy clara en el punto 9.7 cuando establece que la dieta “toma un rol fundamental ya que una correcta alimentación promueve la salud y reduce complicaciones”.

El documento aconseja que estas personas reciban productos adicionales como lácteos, carnes rojas y blancas, huevos, también frutas, verduras y cereales, además de legumbres, una lista de alimentos sugeridos que dista mucho de la realidad que se vive en las prisiones cubanas.

Beber abundante agua durante todo el día, por lo menos dos litros, es otra de las recomendaciones del protocolo.

La población penal cubana vive en centros penitenciarios con condiciones infrahumanas, mala alimentación e higiene, lo que constituye un caldo de cultivo para los brotes de tuberculosis y otras enfermedades.

A inicios de mes, el preso político Yoandri Gutiérrez Vargas denunció un brote de tuberculosis en la prisión provincial Las Mangas, en la ciudad de Bayamo, donde está recluido tras ser condenado a siete años por los presuntos delitos de desacato y desórdenes públicos tras su participación en las protestas populares del 11J.

“Hay 14 tuberculosos en la sala penal del hospital y una alimentación pésima, escasos medicamentos y también se nos ha negado la asistencia médica”, aseguró Gutiérrez al medio Martí Noticias.

Desde la cárcel de Boniato, en la ciudad de Santiago de Cuba, Daniel Moreno de la Peña alertó sobre una situación similar.

“Esto está en cuarentena aquí por el lío de la tuberculosis, 80 y pico de personas (contagiadas). Mi estado físico está pésimo, ahora mismo estoy en 43 kilógramos. Mi peso normal es de 70 y pico de kilos, por eso es que estoy desnutrido en grado tres. Y no me estoy muriendo, me están matando”, enfatizó Moreno a Martí Noticias.

En marzo, las autoridades de la prisión Pretensado, en Santa Clara, suspendieron las visitas a los reclusos por un brote de tuberculosis, denunció el OCDH, según un reporte del diario ADN Cuba.

Los familiares de los reos alertaron que no había medicinas para tratar la enfermedad, según el observatorio.