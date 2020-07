Cineasta Juan Pin Vilar a los jóvenes de Cuba: "Váyanse de este país... se acabó"

El cineasta Juan Pin Vilar pidió a los jóvenes cubanos, en particular los de 18 a 21 años, que se vayan de la isla y no le hagan caso a los economistas a raíz de las nuevas medidas del gobierno como las tiendas recaudatorias de divisas y el escaso aumento de libras de arroz y frijoles en la bodega.

"Para todos los que tienen de 18 a 21 años: no le hagan caso a los economistas que están escribiendo. La mayoría lo hace desde el whisky y la geografía extraña. Váyanse pa´la pinga de este país... todo lo demás es muela intelectual y pasadera de mano. Este país se acabó, se fue a la mierda y no va a levantar ni a jodía por las razones que sean", escribió Vilar en su página de Facebook.

El realizador confesó que "la vida es una sola" y a sus 57 años no es "ni católico, ni gusano, ni emprendedor, ni traidor, y el patriotismo siempre fue verde y se lo comieron los chivas".

Pin Vilar pidió a los jóvenes que "no le hagan caso a sus mayores ni les discutan que es muy triste tirarles la historia de su vida a cambio de dos libras de arroz y dos de frijoles. Los van a volver a joder de nuevo. Lo demás es cuento de camino y mariconá para el cocodrilo. Y apréndanse como no supe aprendérmela yo la letra de Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat", concluyó su publicación donde compartió íntegra la letra de ese tema.

Ante esa petición varios cubanos comentaron que ampliarían ese margen de edad, "es el más sabio y humano consejo que un padre o una madre pueda dar por más doloroso que sea. Que se salven de esa moledora de esperanzas. Que sean sordos a los cantos de sirena, y que no se duerman en los laureles" y "tiraste duro brother y diste en el centro de la diana".

El actor Erdwin Fernández Collado comentó que "no se puede esperar nada Juanpin. Triste, doloroso pero cierto. Juventud, divino tesoro, demasiado divina para permanecer enterrada con lo poco que dura".

Captura de pantalla de Facebook

Una de las partes de la canción de Serrat que más impresionó a los cubanos es: "Escapad gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana, lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer".

Por su parte, la actriz Carmen Daysi escribió "¡qué triste! ¡Cuántos sueños perdidos sin poder volar!".

Captura de pantalla de Facebook.

Las nuevas medidas anunciadas por el gobernante designado Miguel Díaz-Canel de las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), donde hay surtidos desaparecidos durante meses en Cuba y la quita del gravamen del 10% al dólar estadounidense, hacen recordar a muchos cubanos cuando se prohibió esa divisa en el país en 1994, en pleno período especial, y las antiguas diplotiendas.

Entre los materiales de Juan Pin Vilar está un documental dedicado al cantante cubano Pablo Milanés, que hace unos meses fue difundido de manera gratuita en Internet. En el mismo el trovador recuerda su paso por las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP), donde fue encerrado por sus ideas.