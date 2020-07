Medio centenar de cubanos varados en Panamá y a la espera de que la embajada ponga un vuelo humanitario

Medio centenar de cubanos permanecen varados por la pandemia desde hace cuatro meses en Panamá, a la espera de que el Gobierno cubano flete un vuelo humanitario y los lleve de regreso a casa.

A estas alturas están sin dinero; viven de la caridad y de las ayudas con cuentagotas que reciben de las autoridades panameñas. Los sorprendió la crisis del coronavirus fuera de Cuba y ni la aerolínea Copa Airlines, con la que sacaron sus boletos de vuelta a la Isla, ni las autoridades cubanas en Panamá les dan fecha para volver. CiberCuba se ha puesto en contacto con la aerolínea, la embajada y el consulado cubano y tampoco ha recibido contestación.

“Queremos que alguien nos ayude. Estamos en Panamá locos por regresar a la isla. Prácticamente estamos a punto de morir en este país. Necesitamos un vuelo humanitario a Cuba”, escribe a este portal una de las personas integrantes del grupo.

Entre ellos hay mujeres, una de ellas embarazada, niños y personas con perfil de riesgo de contagio de coronavirus. Ahora mismo todos están desorientados porque llaman a Copa Airlines y desde la aerolínea les dicen que los vuelos humanitarios tienen que ser organizados por la embajada.

Les han dicho, además, que existen dos tipos de vuelos humanitarios. Uno de ellos, “abierto”, que sólo se puede habilitar a petición de la Embajada de Cuba en Panamá. Tras recibir la petición, Copa pone un anuncio en las redes sociales y quienes le contacten pueden comprar el billete.

El otro tipo son los llamados “vuelos cerrados”, a los que sólo pueden apuntarse las personas seleccionadas por la Embajada de Cuba en Panamá. De este último se habrían realizado ya tres viajes humanitarios a la Isla, pero según una de las personas varadas en Panamá, de los cubanos que están tirados en la calle sólo han podido ser repatriados 82-83. No aclaran, cómo ni quiénes han completado el cupo del avión. “Han sido injustos”, se queja esta persona que prefiere no ser identificada.

Desde la sede diplomática cubana en Panamá, las excusas van por otro lado. Afectados afirman que les han informado de que Copa Airlines no tiene vuelos a la Isla. “Lo peor de todo es que estamos prácticamente durmiendo en la calle; subsistiendo con lo que nos brindan las personas que ven en qué situación estamos. El Gobierno panameño nos ha dado en dos ocasiones bonos solidarios. El primero fue de 80 y el segundo, de 100 dólares, pero no alcanza para la cantidad de meses que llevamos aquí. No los dan por persona sino por familias”.

“La estamos pasando bien mal. Los afectados no estamos juntos y deberíamos unirnos para conseguir que alguien resuelva nuestra situación. Algunos están durmiendo en albergues, otros en casa de amistades. La mayoría de los trabajos están cerrados y no hay fuentes de ingresos. Las personas te dan la mano hasta donde pueden porque todo el mundo tiene sus problemas”.

“Muchos llegamos a Panamá por el tema de comprar y nos quedamos varados con el tema del Covid. Sólo pedimos a la embajada que nos ponga un vuelo humanitario y que nos saque de Panamá a todos los que queremos regresar. La aerolínea sigue posponiendo los vuelos de mes en mes. Lo estamos pasando mal pues aquí cada día hay más casos (de coronavirus). Queremos que la embajada sea seria y queremos que nos organice un vuelo ya sea humanitario o de lo que sea. El problema es que nos vamos a morir acá. Tenemos con nosotros a personas con enfermedades crónicas y el dinero malamente da para comer. No da para comprar medicamentos. La mayoría de los que estamos en esta situación teníamos nuestro boleto de vuelta a Cuba, que sigue teniendo validez para Copa (Airlines). Sólo habría que hacer el cambio”, concluye.

El director general de Asuntos Consulares y Cubanos Residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, aseguró ayer en su cuenta de Twitter que 5.033 cubanos han regresado a la isla durante la pandemia en 50 vuelos procedentes de 77 países. Aunque no aclaró si se trata de vuelos humanitarios sí achacó estas cifras a las medidas adoptadas por los consulados cubanos “para proteger a los compatriotas que solicitaban sus servicios” desde que se desató la pandemia.