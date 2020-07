Policía cubana detiene a un revendedor en La Habana por denuncias de los vecinos

La televisión cubana continúa emitiendo a diario los operativos policiales del Ministerio del Interior (MININT), como ordenó el gobernante designado Miguel Díaz-Canel. En esta ocasión, la policía detuvo a un revendedor de La Habana a partir de las denuncias de sus vecinos.

"Fuerzas conjuntas del Ministerio del Interior nos encontramos hoy aquí en esta vivienda, ubicada en el Consejo Rampa del municipio Plaza de la Revolución debido a las quejas que ha presentado la población en la estación de la policía, donde alegan que en esta vivienda se estaban vendiendo productos de primera necesidad", dijo la teniente Marialys Rodríguez Prieto, segunda jefa de investigación de la PNR en ese municipio habanero.

En las imágenes mostradas por la TV estatal se pudieron ver numerosos productos de alimentación, aseo y otros confiscados al cuentapropista, quien solo tenía licencia de arrendamiento y venta de prendas de vestir.

"Los revendedores casi siempre lo tienen todo, ellos son los que acaparan todas las cosas para ellos aprovecharse de la necesidad y vender a sobreprecio", "eso es un descaro porque hay productos que tú no tienes y después tienes que comprárselos a ellos" y "eso tenemos que erradicarlo. ¿Cómo? Cuando vemos una situación de esas, dar el paso al frente e informarlo", opinaron varios vecinos en el mismo tono del Gobierno de Cuba de culpar solo a los acaparadores de la escasez en el país.

Entre los comentarios en la cuenta oficial de YouTube de Canal Caribe, muchos apoyaron el accionar de la policía cubana, pero otros opinaron que "tienen la dictadura que se merecen", "ño, el país de los envidiosos" y "ay Dios con esos vecinos yo mejor me voy a vivir a la luna".

Otra oficial del MININT señaló que no se encontró ningún papel, ni documentación que justifique la legalidad de los productos y que el detenido divulgaba sus productos por las redes sociales y en páginas de compra-venta como Revolico y Por la libre.

El noticiero de la televisión cubana mostró mensajes del sospechoso –con su consentimiento– a través de Whatsapp, en los que vendía un tubo de pasta de dientes de producción nacional a 5 CUC y los paquetes de culeros, a 20 CUC.

La identidad del detenido no fue revelada en el informe, ni la cantidad de productos requisados, así como tampoco el monto del dinero que se le quitó al sospechoso de acaparamiento, uno de los delitos más perseguidos por el régimen cubano en los últimos meses por la crisis económica agravada por la pandemia del coronavirus. La investigación sigue en curso.

Un usuario, identificado como dominicano en YouTube, señaló que "eso el colmo que una persona no pueda tener su negocio porque viene el gobierno maldito y te los quita".

Otros agregaron que "tienen que llenar las tiendas descarados, por qué no ponen lo de la viceministra de CIMEX. Acaparadores siempre va a ver en este país. Porque no dicen el por ciento de personas que pueden comprar el las tiendas en MLC" y "el café La Llave no es de allá, ese café viene de USA, vendan a precios justo de acuerdo al salario del cubano para que no exista el contrabando. ¿Quién gana dólares en Cuba? Nadie. Los primeros contrabandistas son lo directores de compañías".

La vicepresidenta primera de la corporación CIMEX S.A., Iset Maritza Vázquez Brizuela, fue detenida por un posible delito de corrupción, tras la compra de una vivienda en La Habana por más de cien mil dólares, dijo un alto funcionario del régimen cubano a CiberCuba.

El reporte policial no detalló a dónde se destinarían los productos decomisados en La Habana.

Esta semana los cubanos critican en las redes sociales que tras meses de colas y escasez en el país, las tiendas para recaudar divisas extranjeras abrieran abarrotadas de productos de primera necesidad y de alimentación, a altos precios no permitidos para todos los ciudadanos y son prácticamente exclusivos para quienes reciben remesas del extranjero.