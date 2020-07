Susana Pérez: "Ningún socialista o demócrata me va a hacer callar"

La actriz cubana Susana Pérez está en el centro de la polémica desde que puso su voz en un anuncio de la campaña electoral del presidente estadounidense Donald Trump, pero asegura que "ningún socialista me va a hacer callar nunca más".

"Yo sencillamente me pregunto por qué atacan al mensajero y no aclaran el mensaje. No he visto a ninguno de los demócratas que diga 'no, nosotros no somos socialistas, no estamos de acuerdo con lo que dice el anuncio', me atacan a mí y no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra", dijo al periodista cubanoamericano Juan Manuel Cao.

"Ningún socialista, ningún demócrata, ninguno de los que se dice revolucionario y defiende ese proceso que nos está haciendo pasar hambre me va a hacer callar", remató.

La reconocida artista ha tenido que enfrentar críticas de todo tipo, que la tilden de excubana y que incluso la campaña del demócrata Joe Biden la ataque sacando a la luz un poema al Che Guevara al que le puso voz hace dos décadas, cuando aún vivía en la isla.

En el programa Esto no tiene nombre, la actriz resaltó la importancia de la libertad que otorga un país como Estados Unidos, en el que cada cual tiene derecho a decidir, apoyar y pensar lo que desee y que ser agredida y repudiada por eso solo es muestra de la influencia del sistema socialista.

"Yo nunca voy a ser excubana", dijo refiriéndose a las críticas del periodista oficialista Jesús Álvarez López. "Yo siempre he sido cubana, lo soy y lo seré. Él no es quién para determinar eso. El gobierno no es la patria, la patria es mucho más grande que todo eso".

"Nosotros (los cubanos) hemos perdido la costumbre de ejercer nuestro derecho a expresarnos y dar nuestra opinión", sostuvo la actriz.