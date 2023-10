Susana Pérez anima a las mujeres a hacer ejercicios: "A la pereza pónganle una mordaza"

Junto a dos vídeo de una de sus rutinas de ejercicios en el gimnasio, Susana Pérez animó a las mujeres a entrenarse regularmente y no dejarse vencer por la resistencia inicial.

"Aquí preparándome sin ganas pero con la insistencia de los monjes, cada mañana que me voy al gym es protestando conmigo misma, pero después me siento tan bien y tan contenta de haber vencido a la pereza y sobre todo con mi entrenador Diego Gracia que me cuida y me ayuda", contó en sus redes sociales.

"Así que las exhorto mujeres a la pereza pónganle una mordaza. A mover el esqueleto!!", cerró su publicación, donde se le ve ejecutando secuencias de repeticiones con mancuernas.

No es esta la primera vez que la querida actriz cubana se refiere al poder transformador que ha tenido en ella acudir al gimnasio, no solo para su salud, sino también para su bienestar general.

"Hay que hacer una disciplina, a mí el cuerpo me ha cambiado por completo, pero sobre todo por salud. Yo no podía dar dos pasos, a mí me dolían las rodillas", dijo en agosto pasado al mostrar parte de su rutina que, según contó le ha permitido "mantenerse en peso".

"Uno se siente tan bien. Al principio piensa que es una tortura, pero cuando le coges el gusto te sientes mal el día que no lo haces" contó en esa ocasión la artista, que el 25 de mayo pasado cumplió 71 años.