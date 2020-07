Cubana pasa uno de los peores ratos de su vida dentro de una guagua en La Habana

Una cubana denunció en Facebook haber vivido uno de los peores ratos de su vida en una gugua en La Habana.

Laura García contó que en el ómnibus había personas fumando con las ventanillas cerradas, otras con el nasobuco quitado tocándose la cara y sin cumplir las medidas de distanciamiento social, impuestas por el brote de coronavirus que ha afectado al país.

Los hechos ocurrieron este sábado, en la ruta A 40 (antigua 400) que cubre el tramo de Guanabo a la Terminal de Trenes en La Habana Vieja.

Laura dice que en la guagua había una señora, todavía mojada de la playa, que estaba en estado de embriaguez junto a un grupo de amigos.

"Después de que exprimieron su ropa, literalmente, en el piso de la guagua, sacaron una de las famosas bocinas portátiles y pusieron la música más desagradable, además de alta. Se subió encima del asiento y comenzó a bailar al ritmo de tal obscenidad, mojando a todos a su alrededor con el agua que le chorreaba del cabello", dijo.

"No le bastó tal espectáculo y con la guagua completamente cerrada, ya que no paraba de llover, sacó un cigarro y comenzó a fumar, mi esposo le tuvo que llamar la atención (pues yo soy asmática y no tolero el humo del cigarro y con el nasobuco puesto es peor aguantar tal daño a mis pulmones), a lo que ella respondió con grosería", agregó.

García explica que aunque no pudo tomarle fotos a la señora, logró captar a otros en el ómnibus que tampoco cumplían las normas básicas de civismo.

"A dónde vamos a parar", se pregunta esta cubana.

La Habana restableció el transporte público a inicios de julio, luego de tres meses paralizado por el coronavirus.

De acuerdo a las autoridades de ese sector en la capital, colocaron en cada ómnibus pegatinas que exigen el uso del nasobuco (mascarilla) para intentar evitar la propagación del virus.

Las guaguas trabajan, en teoría, con todos los pasajeros sentados y el 50 % de los viajeros de pie y ubicaron inspectres en las paradas de alta concentración para hacer cumplir las regulaciones establecidas.

No obstante, tres días después de reiniciado el transporte en La Habana, un lector envió imágenes a nuestra redacción de la ruta A20, que cubre de Palatino (Cerro) a Miramar (Playa). En el video se pueden observar el incumplimiento de casi todas las normas anunciadas.