Yomil: Llegó la hora de trabajar por cumplir los sueños del Dany

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo volvió a dedicar emotivos mensajes a su amigo El Dany, y dijo que había llegado la hora de trabajar por cumplir los sueños de su compañero de agrupación, llevar su nuevo disco a los premios Grammys.

Debajo de una hermosa foto donde ambos sonríen, el artista afirmó "Seguimos sentados en el contén del barrio, desde aquí se ven mejor las estrellas. Hoy damos gracias a ese barrio y a toda nuestra gente por el apoyo que nos están brindando. Llegó la hora de trabajar por cumplir los sueños del Dany: ser #LosChampions en los @latingrammys".

En otro post el músico, quien en los últimos días ha atravesado un doloroso duelo por la repentina muerte del amigo con quien formaba el dúo Yomil y El Dany, afirmó que dentro de un mes saldrá un nuevo álbum con la energía que ambos impregnaban a su música.

"Dicen que la energía ni se crea ni se destruye, se Transforma. Dentro de un mes sale nuestro nuevo álbum #LosChampions a todas las plataformas y #YomilyElDanyPorSiempre sonarán tanto en la tierra como en el cielo", subrayó.

Sin embargo, no pudo evitar rendirse nuevamente al dolor y dijo: "De solo pensar que ya no me vas a acompañar en los conciertos y que todo tu público no va sentir esa energía que transmitías en los escenarios me sigo sintiendo mal, manito".

En la mañana, el Yomil saludó a su público en Instagram con el mensaje "Los buenos días les desean @yomilyeldany para toda nuestra gente", a lo que sus seguidores respondieron con palabras de aliento.

"Buenos días, esta es la actitud de un hermano, nunca digas me dejó porque siempre estará con ustedes", respondió una usuaria de esa plataforma.

Otros seguidores han afirmado: "Ahora es cuando más debes crecerte Yomil y desde el cielo Danny agradecerá todos tus sueños porque eran de él también, debe ser tu inspiración más que nunca mirar para adelante, seguir triunfando en la vida bendiciones hermano".

El pasado 18 de abril Cuba amaneció conmocionada por la repentina muerte de El Dany a la edad de 31 años víctima de un paro cardiaco.

Él y Yomil formaban una de las agrupaciones de música urbana más populares de Cuba desde 2015, donde se colocaron en la preferencia del público con un estilo agresivo que devino en el traptón, un nuevo subgénero que rápidamente acaparó la atención de los más jóvenes de la isla.

El traptón mezcla matices del trap tanto latino como estadounidense con el inconfundible beat del reguetón, a la vez que se nutre del hip hop, la música electrónica y sonoridades tradicionales cubanas.