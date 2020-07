Prensa estatal reconoce problemas en la venta de alimentos a los residentes en cuarentena en Bauta

El periódico estatal El Artemiseño reconoció problemas en la venta de alimentos y otros productos de primera necesidad a los residentes de Bauta que permanecen en cuarentena por un evento de transmisión local de coronavirus.

"Las personas están estresadas y no saben el momento en que les llegarán los productos de aseo y comida, lo cual genera desesperación. Hemos organizado el trabajo, y desde el viernes comenzó la comercialización en los barrios, que —si bien no lo es todo— alivia el problema", dijo José Antonio Hernández Hidalgo, presidente del Consejo de Defensa Municipal (CDM) al citado medio.

El dirigente local apuntó que es un proceso paulatino que todavía no funciona al ciento por ciento y los productos no llegan en su totalidad. Esta situación preocupa a varios residentes que señalaron a El Artemiseño que "aquí no han traído nada", mientras "Arcisleidys Tomas, con una bebé de seis meses que comienza a comer, y apenas le quedan alimentos en casa".

El gobierno de Bauta está en alianza con "Cimex y Tiendas Caribe para que expendan productos de primera necesidad; igual sucederá con los del agro. Como a veces no alcanzan para todo el Consejo, la próxima vuelta comenzará por donde se queden, en aras de la equidad en cuanto le llega al pueblo", agregó Hernández.

Los cubanos de ese pueblo señalaron en el grupo público de Facebook Gente de Bauta que están "repartiendo miseria", "hace unos días les dieron un módulo que costó 17 CUC, ¿y el que no tiene ese dinero?" y "no tienen vergüenza" ante una publicación con imágenes de la supuesta venta de comida.

Uno de los administradores de ese grupo convocó hace dos días a que todos los días suenen los calderos a las 9 de la noche para que les lleven comida a las casas. "Esta idea está buenísima", "todos los días a las 9 viene el camión de picadillo al Bélica", "reclama lo tuyo, suena la caldera" y "están pasando hambre y carencia. ¿Hasta cuándo", comentaron varios usuarios.

La página de la Administración Municipal Bauta compartió en Facebook el reparto de alimentos de alimentos en bicitaxi y en camiones.

El Ministerio de Salud Pública (MINSAP) anunció este martes 17 casos más de COVID-19 en Bauta que se suman a los más de 30 registrados en días previos.

Según los medios oficialistas, el evento de transmisión local en ese municipio de Artemisa, cercano a La Habana, fue producto de un toque de santo en la casa de un persona enferma de COVID-19 el pasado 10 de julio.

En Cuba hay 2555 casos confirmados de COVID-19, de los cuales la mayoría ya fue dado de alta (2352) y lamentablemente fallecieron 87 personas, según los datos publicados por el MINSAP.