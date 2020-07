Actriz cubana Laura de la Uz: "Para llegarle a la gente hay que tener empatía"

La actriz cubana Laura de la Uz afirmó que entre los retos de la actuación para hacer que el público se divierta está la empatía que debe tener el artista con la realidad de su espectador.

"Hay un deseo muy grande de que la gente lo pase bien con uno. El deseo de que la gente cuando vea tu trabajo lo pase bien y te sienta cerca", señaló en una entrevista para el portal Cubacine, del ICAIC.

Sin embargo, esto es un reto, sugirió la artista. "Para llegarle a la gente con lo que tú quieres decir hay que tener mucha empatía", subrayó.

Explicó que lograr ese objetivo es también una de las cosas que más le gusta de su profesión, "es la asertividad, es el amor con la gente y las ganas de hacer feliz a la gente", detalló.

Laura, una de las actrices más populares en Cuba, también ponderó al teatro como un género donde el actor puede crear a diario: "Te pone q pensar soluciones, no sólo para tu personaje sino soluciones teatrales, te pone en un estado creativo sublime", afirmó.

A la actriz también le apasiona la caracterización de personajes, y explica que "esa es la razón por la cual los actores son grandes observadores del comportamiento humano".

"Me divierto mucho a la hora de encontrarme con un personaje y darme cuenta que ese personaje es un recipiente de experiencias, y voy a empezar a llenarme de esas impresiones, de esas vivencias y de esos gestos, de esas miradas, de esas frases de las que yo en un momento me he enamorado o me han llamado la atención", comentó.

En la entrevista Laura aborda su experiencia en el cine, y considera que este es un género del cual aprendes, sobre todo, el trabajo en equipo.

"Hay algo que me gusta muchísimo y lo aprendí en el teatro, pero en el cine se da de otra manera que es el trabajo en equipo. Es lo que me gusta del cine", señaló.

También comentó que la felicidad más grande cada vez que regresa al cine es reencontrarse con el director Fernando Pérez, aunque no siempre regresa para encontrarse con él.

Laura, que ha dado vida a decenas de personajes en el cine y la televisión, dijo que de todos sus parlamentos recuerda uno de su personaje en La película de Ana (2012), donde la mujer regresa empoderada a reclamar por el pago de su trabajo y exclama: "¡Me lo merezco, coño, me lo merezco!".

La actriz, nacida en el año 1970 en La Habana, ha actuado en importantes filmes cubanos como Hello Hemingway (1990), de Fernando Pérez, Madagascar (1993), del mismo director o El cuerno de la abundancia (2008), de Juan Carlos Tabío.

En estos momentos, de la Uz la actriz trabaja en "El corredor de la muerte", la nueva serie de Movistar+ que une a la actriz con el español Miguel Ángel Silvestre.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.