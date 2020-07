La enfermedad que padece Daddy Yankee y que heredó una de sus hijas

Las sospechas de que algo andaba mal con la salud de Daddy Yankee llegaron en 2016, cuando el cantante se encontraba en Colombia en plena gira de conciertos y se vio obligado a cancelar varios de ellos tras ser ingresado en el hospital.

Entonces justificó la cancelación de los shows por "motivos médicos" y al cabo de unos días reveló que le había diagnosticado prediabetes, lo que significa que los niveles de glucosa en sangre están por encima de los valores normales, pero no son tan altos como para considerarse una diabetes.

"Siempre tuvo muchos mareos, sentía ganas de colapsar, no entendía nada. Después de muchos estudios me dijeron que esto era serio", contó entonces al programa Al Rojo Vivo de Telemundo.

En la conversación que mantuvo con el medio, el puertorriqueño comentó que desde joven había tenido problemas con el azúcar en sangre y padecía hipoglucemia desde hace diez años, pero nunca llegó a convertirse en una enfermedad, por lo que el diagnóstico le tomó completamente por sorpresa.

Pero en su batalla contra esta condición no está solo, ya que una de sus dos hijas también la padece. "Lo único que me deja tranquilo es que estoy guerreando junto a una de mis hijas, que también padece esta dolencia, y no la dejo sola en la batalla. Tengo una con diabetes y otra con hipertensión, pues esto ya es de familia", comentó haciendo referencia a sus dos hijas, Yamilette y Jesaaelys.

Además de ellas, también es papá de un joven llamado Jeremy, fruto de su matrimonio con Mireddys González.

"Esto es algo nuevo que voy conociendo cómo manejar. No es lo mismo la hipoglucemia, en la que yo sabía que si sentía algo, me comía algo y ya. Ahora con esto uno tiene que estar con la disciplina ahí, con dieta y ejercicio esperando, porque esto es algo hereditario y es algo que hay que tenerle mucho cuidado", comentó entonces.

A pesar de que el Big Boss se mantuvo alejado un tiempo de los escenarios después de la inesperada noticia, con los años ha aprendido a lidiar con la enfermedad, que puede controlarse llevando una vida saludable y una dieta adecuada.

En la actualidad, el cantante urbano está en perfecta forma y continúa deleitando a sus incondicionales con su música.

