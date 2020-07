Desde Karol G hasta Natti Natasha: Conoce las divas latinas que están triunfando en el reguetón

Durante décadas, el género urbano ha sido un estilo de música dominado por hombres. Sin embargo, a día de hoy cada vez son más las féminas que siguen los pasos de Ivy Queen -conocida también como La reina del reguetón- y a base de trabajo constante y talento han logrado hacerse un hueco y reclaman su espacio dentro de la industria para hablar libremente en sus canciones de sexo, fiesta y alcohol.

En los últimos años son varios los nombres de mujeres los que copan las listas de éxitos urbanos. Hoy, repasamos algunos de los que más suenan en este momento en las plataformas de streaming con sus canciones de reguetón, para que no te pierdas ninguna actualización sobre estas divas urbanas, que además, triunfan en el mundo del social media.

Karol G

Muchos consideran a la colombiana como la reina del reguetón actual. Su trayectoria en el mundo de la música cobró forma al pasar por el Factor X de su país en 2006, lo que le abrió puertas dentro de la industria. Pero no fue hasta 2018 que su éxito comenzó a tener forma después de lanzar temas como Mi Cama o Culpables, esta última con Anuel AA.

Posteriormente fueron Tusa y Secreto las canciones que terminaron de catapultarla a lo más alto de las listas de reproducciones hasta ser una de las divas latinas más sonadas de las plataformas y seguidas en el mundo de las redes. Solo en Instagram cuenta con una comunidad de seguidores de 31.1 millones de followers.

Becky G

Mayores marcó un antes y un después en su trayectoria profesional y este éxito mundial la consolidó como una de las divas más destacadas del género. A sus 23 años, la estadounidense de ascendencia mexicana se ha colado en lo más alto con canciones como Sin Pijama, junto a Natti Natasha, con la que dejaron claro que esto del reguetón también es cosa de mujeres.

Sumado a estos sencillos, también lanzó a finales de 2019 su álbum debut, un trabajo titulado Mala Santa, compuesto por canciones en español y lleno de ritmos urbanos.

En la actualidad, su contador de Instagram indica 25 millones de seguidores.

Anitta

El huracán brasileño no tiene fronteras y en 2016 su carrera dio un salto a nivel internacional tras prestar su voz para el éxito Ginza de J Balvin. Desde entonces, su lista de hits no ha parado de crecer y destacan títulos como Downtown, Machika, Bola Rebola o Vai Malandra.

Polifacética y multilingüe, la artista cuenta con 47,8 millones de seguidores en Instagram y en varias ocasiones ha destacado la importancia de la unión de las mujeres.

Durante una entrevista con Las Estrellas dijo: "Cuando una mujer hace un trabajo acaba dándole fuerza a las otras mujeres, es como una unión, un trabajo en equipo. Yo creo que cuando nosotras hacemos algo así acabamos ayudando a la otra, cumpliendo objetivos".

Natti Natasha

La dominicana se dio a conocer en el mundo del reguetón al trabajar con Don Omar en Dutty Love y Perdido en tus Ojos. Pero tras esos éxitos fugaces, la artista tuvo que volver a abrirse camino para volver a hacerse un nombre por sí misma en este mundo donde siempre han predominado los hombres.

Después de años de trabajo y de triunfar con canciones como Criminal o Sin Pijama, domina el género como una de las divas latinas más exitosas. En su lista de colaboraciones célebres hay nombres tan reconocidos como Romeo Santos, Daddy Yankee o David Guetta.

Además, la famosa intérprete destaca en el mundo virtual. Solo en Instagram tiene 25,7 millones de usuarios pendientes de sus publicaciones.

Greeicy

Al igual que su paisana Karol G, la colombiana hizo su primera incursión en el mundo de la música al participar en el talent show infantil Factor Xs en 2007. Pero no fue hasta 2017 que debutó como solista con el lanzamiento de su primer sencillo Brindemos.

Entre sus colaboraciones destacadas están Jacuzzi con Anitta, Perdón con David Bisbal y Destino con Nacho.

Además, su cifra de seguidores en Instagram (14,8 millones) indica también que es una de las más queridas por los usuarios.

Danna Paola

Su nombre no solo está relacionado con la música, ya que la mexicana es una de las divas más polifacéticas de la lista y parte de su fama internacional se debe a su participación en la serie de Netflix Élite. Pero no se queda ahí, porque además de cantar y actuar, también baila y es jueza de talents shows.

Sin duda, Danna Paola es uno de los fenómenos del momento y prueba de ello es la cantidad de seguidores que tiene en Instagram: ¡26,2 millones!

Además, uno de sus reguetones más sonados es en el que hace alusión a Maluma, Sebastián Yatra y Ozuna: Mala Fama.

"No, que si me fui con Maluma no, dicen que Yatra y Ozuna no, yo duermo sola en mi casa y no me preocupa mi mala fama", canta en el pegadizo estribillo del sencillo urbano.

Paloma Mami

4,1 millones de seguidores en Instagram la avalan como una de las promesas del género urbano. Con tan solo 20 años, la neoyorquina de ascendencia chilena es una de las artistas de la nueva generación de artistas femeninas que vienen pisando fuerte para revolucionar el mundo de la música urbana y va por buen camino.

Su carrera comenzó en 2018 cuando concursó en la primer temporada del programa chileno Rojo, el color del talento en donde compitió con 12 bailarines y 12 cantantes para demostrar su talento en el escenario.

Además, Paloma es una de esas cantantes que no olvidan los orígenes de la música que está cantando y en uno de sus temas más sonados, Mami, le rindió homenaje a la Reina del Reguetón, Ivy Queen.

En la canción incluyó algunos versos de la icónica canción Yo quiero bailar, uno de los temas más reconocidos de la puertorriqueña desde que lo lanzó en 2003.

Rosalía

La española es una de las artistas más versátiles y no se cierra en un solo género mezclando diferentes estilos en sus creaciones. Sin embargo, sus aportaciones al reguetón han sido globalmente aplaudidas.

Destacan Con Altura y Yo x ti, tú x mi, con J Balvin y Ozuna respectivamente. Dos canciones que triunfaron internacionalmente y que pusieron su nombre en lo más alto de las listas de éxitos urbanos.

Con 12 millones de seguidores en su contador de Instagram, Rosalía promete seguir experimentando con los ritmos urbanos en sus próximas canciones y sus fans están deseando escucharlo.

Farina

Al igual que otras cantantes de esta lista, Farina -conocida también como La Nena Fina- se dio a conocer en programa Factor X de la televisión colombiana, donde participó en 2005. Además, puede presumir de ser una de las pioneras de la música urbana en Colombia.

En la actualidad, es una de las féminas más sonadas y destaca por su habilidad para rapear.

En su cuenta de Instagram tiene 4,1 millones de seguidores y en su trayectoria musical ha trabajado con artistas tan reconocidos como Maluma, en el tema Así Así. Además también colaboró con el cantante cubano El Micha, con quien lanzó Muy mal este mismo año.

