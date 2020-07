Alexis Valdés alerta ante la muerte de su vecina en Cuba por coronavirus: "Esto no es un juego"

El conocido humorista cubano Alexis Valdés alertó sobre el peligro del coronavirus tras la muerte de una vecina a quien quiso mucho en Cuba.

"Acaba de morir de Covid 19 la vecina que yo más quería en Cuba, Sara Yirai. Una mujer cariñosa, encantadora, siempre sonriente, que nos trataba a todos los niños del barrio con muchísimo amor. Que nos defendía que nos mimaba. Un verdadero encanto de persona", anunció Alexis Valdés en sus redes sociales.

"Lo siento mucho por su familia y por su hija Yamila que también está ingresada. Amigos y amigas una vez más les digo esto no es un juego tómenselo muy en serio por ustedes y por todos los que quieren", agregó.

Cuando al inicio de la crisis el gobierno cubano no anunciaba finalmente el cierre de sus fronteras, Valdés hizo un llamado para que el país tomara acciones ante la propagación del coronavirus.

"No se puede creer el nivel de arrogancia, indiferencia y negligencia del gobierno de Cuba. Y aún peor, los que repiten como papagayos que en Cuba no va a pasar nada porque Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo. Ya no sé si es ignorancia, desinformación o manipulación. ¿Cómo va a tener Cuba una mejor sanidad que la de España? ¿Están locos?", dijo entonces.

Entre sus varios post en redes sociales acerca del virus que padece hoy el mundo, el humorista dijo que a "estas alturas todos los gobiernos que no han decretado cuarentena total, están actuando irresponsablemente".

En otra ocasión, el actor cubano escribió un poema llamado "Esperanza", el cual dedicó los trabajadores de la salud de Cuba y el mundo ante la pandemia.

Valdés se refirió a los galenos como "héroes de batas blancas" que se están dejando la piel en los hospitales para ayudar a las víctimas del COVID - 19 mientras apuestan "su vida" para salvar "la vida de otros".

Este miércoles el Ministerio de Salud Publica de Cuba informó de 33 nuevos casos de coronavirus en la Isla, lo que eleva a 2588 el acumulado total desde el inicio de la pandemia.

Por el momento, la cifra de fallecidos se mantiene en 87.

En la Isla en los últimos días se ha reportado un aumento de los casos, aunque algo similar está sucediendo en otros países del mundo, por lo que los especialistas están hablando de un rebrote de la epidemia.

En el caso de España, este miércoles se registraron 1 153 casos de coronavirus, la cifra más alta desde el 1 de mayo.

Rafael M. Ortí Lucas, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (Sempsph), dijo al diario El País que "estamos claramente en una segunda onda, lo que hay que ver es si será mayor o menor”.