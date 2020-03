Alexis Valdés pide a Cuba que cierre las fronteras por el coronavirus: “No todo es ideología y dinero”

Publicado el Viernes, 20 Marzo, 2020 - 07:46 (GMT-4)

El actor cubano Alexis Valdés ha acudido nuevamente a sus redes sociales para hacer un llamado al gobierno de Cuba a que acaben de tomar una acción inteligente ante la propagación del coronavirus en Cuba y cierren las fronteras del país para evitar más contagios y muertes.

El artista tachó a las altas esferas políticas de Cuba de tener un alto nivel de "arrogancia", "indiferencia" y "negligencia" ante la difícil situación que azota a la Isla y a muchos países del mundo por el COVID - 19. Incluso, denunció la grave mentira de la que siempre han presumido al decir que tienen "el mejor sistema de salud del mundo" y lo comparó con el de España, el cual tuvo la dicha de conocer de cerca durante el tiempo que vivió en dicho país.

No se puede creer el nivel de arrogancia, indiferencia y negligencia del gobierno de Cuba. Y aún peor, los que repiten como papagayos que en Cuba no va a pasar nada porque Cuba tiene el mejor sistema de salud del mundo. Ya no sé si es ignorancia, desinformación o manipulación. ¿Cómo va a tener Cuba una mejor sanidad que la de España? ¿Están locos? No ad for you

Seguidamente, añadió sobre el tema: "Yo viví en ambos lados. Y viviendo en España tuve que estar en Cuba cuando se enfermó mi abuela. Y me horroricé del estado de higiene de los hospitales. Y eso fue hace casi 20 años. Imaginen hoy".

Valdés exhortó a los miembros del gobierno cubano a que no "sean tan prepotentes" ni "tan irresponsables" y que acaben de cerrar las fronteras de la Isla ya que "no todo es ideología propaganda y dinero". Añadió que "había vidas en juego" por el coronavirus y que acabasen de tomar conciencia de que se trataba de una pandemia mundial que se ha cobrado miles de vidas en distintas partes del mundo.

"No sean tan prepotentes, no sean tan irresponsables. No todo es ideología propaganda y dinero. Hay vidas en juego, es una pandemia. Es mundial. Acaben de cerrar las fronteras que hay mucha gente que puede morir. Incluso ustedes los del gobierno que la mayoría son ancianos. Por una vez hagan lo que es correcto. ¿O ya no les importa su propio país y su gente?", exclamó.

Finalmente, el humorista y presentador exclamó que no era el "momento" idóneo para estar lanzando "palabras" y "consignas" al pueblo de Cuba, que era momento de actuar antes de que sea demasiado tarde.

Más humanidad y menos política. No es el momento de las palabras y las consignas. Es el momento de actuar o lo lamentaremos todos por mucho tiempo

Además de Alexis Valdés, otros artistas cubanos también han mostrado a través de las redes sociales su preocupación y descontento por la forma en la que el gobierno cubano está tratando el tema del coronavirus en Cuba y porque aún no se ha procedido al cierre de las fronteras del país.

Los integrantes de Gente de Zona, los cantantes Alexander Delgado y Randy Malcom, o la actriz cubana Blanca Rosa Blanco, son algunos de los que hasta el momento han alzado sus voces por el bien de su nación.