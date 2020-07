Funeral de Eusebio Leal será en el Capitolio de La Habana cuando se controle la pandemia

Las cenizas de Eusebio Leal Spengler, fallecido en la mañana de este viernes a los 77 años, serán conservadas en el Capitolio de La Habana, donde recibirá el homenaje de los cubanos una vez que se dé por controlada la pandemia de coronavirus.

“De conformidad con su familia, sus cenizas serán conservadas para que, una vez controlada la epidemia del COVID-19 y como justo reconocimiento a su imperecedera obra, nuestro pueblo pueda tributarle un merecido homenaje en el Capitolio de La Habana, emblemática instalación que él restauró en favor de la nación”, precisa nota publicada por el diario Granma.

Eusebio Leal estuvo muy implicado en el proceso de restauración de la cúpula del Capitolio de La Habana, en el que participaron especialistas rusos y cubanos.

En agosto del 2019, explicó durante un breve acto público que las planchas de cobre sustituían a las dañadas, sometidas a casi un siglo de intemperie, y precisó que el acto oficial se celebraría en la celebración de los 500 años de La Habana, en el mes de noviembre.

El historiador de la capital cubana falleció este viernes luego de una larga batalla contra el cáncer. A poco minutos de conocerse su muerte, las redes sociales comenzaron a inundarse de mensajes de condolencias, algunos emitidos por instituciones como la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), el Centro Nacional de Escuelas de Arte (CNEArt) o el Gran Teatro de La Habana.

También han expresado sus condolencias artistas y ciudadanos en general, residentes o no en la capital cubana, que destacan el papel que Eusebio Leal desempeñó en la Cuba de las últimas décadas.

“Yo no aspiro a nada, no aspiro ni siquiera a eso que llaman la posteridad; yo no aspiro a nada, yo solo aspiro a haber sido útil. Y le pido perdón a todos aquellos que, a lo largo de la vida, en la búsqueda necesaria de lo que creí mi verdad, pude haber ofendido; y a mis propios errores que cometí con la pasión juvenil en que todo hombre y todo pueblo busca sus propios caminos. Yo creo que al final lo encontré, y que esa luz que veo ahora, ahí, en medio de las tinieblas del ocaso, es finalmente el camino”, declaró Eusebio Leal en una de sus últimas entrevistas, en octubre de 2019.

Después de un tiempo ausente de la vida pública debido al avance del cáncer que padecía, Leal reapareció a mediados de junio de este año en el funeral de la vedette, Rosita Fornés, en el Teatro Martí de La Habana.

Antes de esa aparición, el historiador La Habana asistió en febrero de este año a una ceremonia, en la sede de la Nunciatura Apostólica de La Habana, para recibir el Doctorado Honoris Causa de la Pontificia Universidad Lateranense.

Eusebio Leal recorrió, además, las calles del centro histórico de La Habana Vieja con los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, con quienes visitó El Templete, el Palacio de los Capitanes Generales y otros lugares de interés de la ciudad, en noviembre de 2019.