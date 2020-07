El huracán Isaías provoca destrucción en Baracoa

El huracán Isaías dejó bastante destrucción a su paso por Baracoa, en el oriente de Cuba, la madrugada de este viernes. El fenómeno meteorológico provocó la penetración del mar, que arrasó con varias casas en la zona baja y el litoral del municipio guantanamero.

Múltiples fotos han estado saliendo a la luz en las redes sociales, que muestran tristes estampas de familias tratando de recuperar algunas pertenencias entre las calles inundadas o bajo los escombros.

El huracán afectó parcial y totalmente los techos de varias casas, tanto de tejas como de concreto, y derribó algunas paredes.

Asimismo, las calles quedaron llenas de escombros y pedazos de madera y zinc que el mar arrastró varias cuadras adentro.

Desde el jueves se reportaron en Baracoa vientos fuertes, con rachas de hasta 107 km/h. Durante la madrugada se registraron olas de entre cuatro y seis metros de altura y el viernes el municipio amaneció con inundaciones costeras que provocaron las afectaciones.

Vecinos de la zona cuentan que cerca de las 3:30 de la mañana entró una ola enorme "que lo jodió todo y de ahí el mar no paró de hacer las suyas hasta pasada la mañana".

"No han pegado un ojo, nadie de ahí. Yoandris le recupera unos cristales a su vecina mientras me cuenta. Luis Manuel no tiene problemas con que lo fotografíe. Y Mario me deja entrar a su casa, para que yo misma confirme el desastre. No les veo dolor en el rostro, sino resignación. Vivir frente al mar es la maldición más linda, pero maldición al fin", escribió en Facebook la reportera Claudia Rafaela Ortiz, de Radio Baracoa, junto a varias imágenes desoladoras.

Las afectaciones fuertes se registraron en las tres cuadras más cercanas al malecón.

Isaías se convirtió en huracán en las primeras horas de esta mañana con vientos de 130 km/h y rachas superiores.