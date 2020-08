Surfistas aprovechan olas de tormenta Isaías en el sur de Florida

Los surfistas pudieron capturar este sábado las grandes olas provocadas por la cercanía de la tormenta Isaías en el sur de Florida, sobre todo en lugares como la playa de Fort Lauderdale, donde las crispaciones del mar no suelen ser muy elevadas.

Mientras algunos residentes en Florida prefieren guardar distancia de las inclemencias del tiempo, para otros es un regalo cada vez que un huracán o tormenta tropical se acerca a la costa levantando olas muy preciadas por los practicantes del surf, que no dudan en echar su tabla a las aguas.

“Desafortunadamente, las islas siempre reciben la peor parte, siempre les agradezco, 'gracias a las islas por hacer todo el trabajo, sacando la energía de la tormenta para nosotros y obtenemos todos los beneficios de las bonitas olas'”, dijo el surfista Rocco Juliano a la cadena NBC.

A pesar de que las banderas rojas de "no nadar" se mantuvieron activas todo el día en la playa, y los socorristas estaban ocupados, los lugareños no estaban demasiado preocupados por Isaías.

“No, para nada, no para mí, una vez que alcance un [categoría] tres, entonces me preocuparé”, dijo Kelsey Brennan, residente de Deerfield Beach, que paseaba a su perro por la playa sin mostrar demasiada preocupación.

“En realidad no, he cerrado las escotillas, las ventanas y puertas de impacto, no hay mucho más que puedas hacer”, dijo también tranquilamente Martine Mears. “Hay algo acerca de la furia del océano que realmente atrae a mucha gente aquí”, aseguró David Bernstein.

Los pronósticos apuntaban a que Isaías tocaría Florida con la categoría de huracán, sin embargo, se debilitó luego de pasar por Bahamas, degradándose a la clasificación de tormenta tropical.

Aun así, el Centro Nacional de Huracanes informó que Isaías pudiera ganar en intensidad en la noche y volver a su categoría de huracán. En recientes informes, Isaías mantenía vientos máximos sostenidos de 70 millas por hora (mph), una ligera baja de 5 mph respecto al anterior reporte y se mueve en dirección noroeste a razón de 10 mph.

“Se esperan condiciones de tormenta tropical en el área de advertencia en el noreste de Florida para el domingo por la noche, y son posibles en la zona de vigilancia desde el noreste de Florida hasta Carolina del Sur el lunes”, sostiene el Centro.

Sobre las dos de la madrugada del domingo, Isaías podría estar cerca de Florida, con posibilidades de alcanzar otra vez la huracán categoría 1 a unas 70 millas de las costas de Broward.

Hace unas horas, el Centro informó que Miami-Dade y Broward habían quedado fuera del cono que indica la posible trayectoria del Isaías.

“Ahora es definitivamente el momento para que todos los residentes y negocios revisen sus kits de desastre, y chequeen sus planes de huracanes y permanezcan alertas sobre la tormenta en desarrollo”, dijo el alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez.

Las autoridades del condado dispusieron un grupo de medidas frente al fenómeno, entre ellas, el cierre de parques y playas.