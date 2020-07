Yandel estrena su álbum "Quien contra mí 2" con colaboraciones junto a Anuel AA, Maluma, J Balvin y Natti Natasha

El reguetonero puertorriqueño Llandel Veguilla Malavé -más conocido como Yandel- lanzó este viernes su nuevo trabajo discográfico en solitario.

Un álbum nutrido de colaboraciones para amenizar estos tiempos de incertidumbre por la pandemia a sus fans y que cuenta con nombres tan reconocidos del mundo de la música como Snoop Dogg, Rubén Blades, J Balvin, Natti Natasha, Nicky Jam o Maluma.

Quien Contra Mí 2 es el nombre de este nuevo álbum y se trata de una secuela de su primer disco en solitario Quien contra mí, que lanzó hace 17 años, en 2003. En este tiempo, el cantante ha ido alternando el lanzamiento de trabajos en solitario y con su compañero de agrupación, Wisin, con quien forma uno de los dúos más importantes del género urbano.

Este disco que llevaba anunciando desde hace unos días está compuesto por 22 canciones y cuenta con 29 artistas invitados, entre ellos artistas consolidados de diferentes géneros musicales y nuevas promesas del reguetón.

Algunos nombres de la vieja escuela del reguetón que forman parte de este disco son Arcángel, Nicky Jam, Ñengo Flow o el dúo Zion & Lennox.

Mientras que de la nueva generación encontramos a Anuel AA, Lunay, Ozuna, Jhay Cortez, Myke Towers o Rauw Alejandro.

La lista de canciones que lo forman es la siguiente: Quién Contra Mí, Dembow 2020 con Rauw Alejandro, No Te Vayas (Ft. J Balvin), Diablo En Mujer con Myke Towers & Natti Natasha (Ft. Darell), Por Mi Reggae Muero 2020 con Anuel AA, Fama con Rubén Blades & Snoop Dogg, Ponme Al Día de con Jhay Cortez, Ella Entendió con Farruko & Arcángel, Se Viste y Se Maquilla con Ozuna, Actúa con KEVVO & Ñengo Flow, Celda con Yandel & Manuel Turizo, No Te Soltaré con Nicky Jam, Qué Vas Hacer (Ft. Maluma), Se Me Olvidó con Zion & Lennox, Subconsciente con Lunay, Hasta Abajo Le Doy con Brray & Nio García (Ft. Catalyna & Juanka), El Gusto con Dalex, Ilegal con Omy De Oro, Concierto Privado con Pedro Capó , Eva con Jay Wheeler, Fiesta y Rumba con El Alfa, y Espionaje.

Han pasado 17 años desde que lanzó su álbum debut en solitario y ahora presenta esta segunda parte consolidado como uno de los artistas más importantes del género al ser parte de uno de los dúos más legendarios de la música urbana, Wisin y Yandel.

¿Qué te parece lo nuevo de Yandel?

