Cubano Ismael Cala regresa al periodismo en televisión

El periodista cubano Ismael Cala regresó al periodismo en la televisión con un nuevo programa de entrevistas de personalidades, una decisión que se debe en parte al efecto que ha tenido la pandemia de coronavirus.

El popular comunicador llevaba varios años sin hacer espacios de ese tipo, tras dejar su programa Cala, que durante cinco años y medio mantuvo en la cadena CNN en español.

“En los últimos cuatro años me convertí en una especie de nómada. Hubo años que no pasé más de tres días en mi casa. Fue algo que me encantó. Me dio nuevas herramientas, fui a lugares maravillosos y conocí a gente increíble”, reveló en entrevista con EFE.

Cala recordó que en marzo pasado se encontraba en Costa Rica trabajando, cuando se percató de que la llegada de la epidemia a América era inminente.

“Mega TV tenía tiempo conversando conmigo para que regresara a la televisión. Me di cuenta de que este era el momento para ver explorar la posibilidad y el resultado me tiene muy contento”, precisó.

El también escritor acaba de estrenar un programa de variedades denominado Cala, el cual combina el periodismo, el entretenimiento y la opinión, y que en su opinión le permite “ofrecerle al público un producto de alta calidad”.

“El concepto es ofrecerle al público contenido que los haga irse a dormir con una sonrisa en los labios”, reveló.

La primera emisión fue el pasado 20 de julio y sus principales invitados fueron Emilio y Gloria Estefan, quienes se encargaron de cortar una cinta verde con la que inauguraron oficialmente el show.

“Apoyamos a Ismael porque es una persona que lleva luz y positividad al mundo, cosas que hacen tanta falta actualmente. Lo queremos mucho y le deseamos lo mejor en el nuevo programa”, dijo Emilio Estefan.

Otros participantes fueron los cantantes José Luis Rodríguez ‘El Puma’, la española Natalia Jiménez, la mexicana Lucía Méndez, la cubana Aymée Nuviola y Alexis y Fido, así como figuras de la política local y expertos en salud física y mental, un tema al que Ismael Cala se ha dedicado en los últimos años.

“Este programa me permite sumar lo que aprendí y desarrollé en CNN y sumado a las vivencias posteriores”, señaló Cala.

El presentador es un defensor del periodismo serio “como el de antes”.

“En estos momentos en particular es importante saber lo que está pasando”, subrayó.

Cala se refirió a su faceta de empresario, con la que ha tenido gran éxito con iniciativas relacionadas con los principios de la salud mental y el bienestar, que impulsan prácticas como la meditación, el autoconocimiento y la autoayuda.

“Yo tenía esa necesidad de llevarle a los demás las cosas que me habían servido a mí para sortear la herencia genética de salud mental que había recibido en una familia donde hay esquizofrenia, depresión, ansiedad y suicidios en serie. No podía mantener la relación laboral con CNN y hacer todo eso”, detalló.

Ismael Cala nació en 1969 en Santiago de Cuba. Ha escrito ocho libros dedicados a temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, los cuales se convirtieron en bestsellers.

En 2016 decidió abandonar temporalmente la televisión para responder a un "llamado" de su alma, tal como reveló entonces. Entonces se centró en su compañía Cala Enterprise y en la Fundación Ismael Cala.