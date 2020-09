Ismael Cala asegura en un comunicado que no se refirió a Melania Trump en términos despectivos

El presentador cubano Ismael Cala ha estado en las últimas horas en el centro de la polémica, después de que perfiles en las redes sociales y algunos medios de prensa lo acusaran de haber emitido comentarios despectivos con respecto a la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump.

Según aseguran quienes han difundido esta información, Cala habría catalogado a Melania como “perra eslovaca”. CiberCuba no ha podido confirmar la exactitud de las afirmaciones sobre los planteamientos de Cala durante su programa en Mega TV, emitido el viernes pasado a las 10 de la noche. Hasta el momento de escribirse esta nota ningún medio de prensa o programa ha mostrado vídeo o audio que permitan comprobar la veracidad de las acusaciones con respecto al presentador.

La oficina de prensa de Ismael Cala, por su parte, ha emitido un comunicado titulado "Aclaración sobre la polémica relacionada con la Primera Dama de EEUU", que reproducimos íntegramente a continuación:

Miami, 17 de septiembre de 2020



En relación con algunas publicaciones recientes, que aseguran que Ismael Cala llamó "perra" en su programa de televisión a la Sra. Melania Trump, la Oficina de Prensa de Ismael Cala quiere aclarar lo siguiente:



1. El presentador Ismael Cala no se refirió en esos términos a la Primera Dama de EEUU, y mucho menos en el sentido despectivo que ha pretendido dársele.



2. No era su intención denigrar a nadie. En su programa de televisión combina política y entretenimiento, y hace comentarios con humor sobre celebridades.



3. Ismael dijo en el programa que a Melania se le ha visto en ocasiones "con cara de perro que tumbó la olla", una frase muy popular entre los cubanos. También bromeó con que, si fuera una mascota, sería una "con pedigrí".



4. Más adelante, dijo que Melania "NO tenía un humor de perros", sino que su cara en actos oficiales "es la que pone un esloveno cuando está contento". Se refirió a las "sutiles diferencias de códigos culturales".



5. No obstante, Ismael Cala, que siente respeto por la Sra. Melania Trump, pide disculpas a quienes pudieron sentirse ofendidos por el comentario.



6. Esta Oficina lamenta que, salvo excepciones, algunos medios no contrastaran la información y se hicieran eco de fuentes dudosas que reinterpretaron el comentario de humor sobre una premisa falsa.



Oficina de Prensa de Ismael Cala

Cala regresó al periodismo en la televisión el pasado agosto con un nuevo programa de entrevistas de personalidades, una decisión que se debe, en parte, al efecto que ha tenido la pandemia de coronavirus en la parrilla televisiva.

El popular comunicador llevaba varios años sin hacer espacios de ese tipo, tras dejar el programa que durante cinco años y medio mantuvo en la cadena CNN en español.