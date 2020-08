Artistas cubanos piden que Alexis Valdés pueda entrar a Cuba

La directora de casting cubana Libia Batista Mora pidió en redes sociales apoyo para exigir que al humorista, actor y director radicado en Miami, Alexis Valdés, le permitan entrar a Cuba nuevamente.

Batista, que recientemente se convirtió en la primera profesional de su especialidad en América Latina en integrar el jurado de los premios Óscar, se hizo eco en sus redes sociales de un escrito del actor Luis Alberto García, y que otros artistas apoyaron, mostrando su desacuerdo con que a Alexis no le sea permitido visitar su país.

"Me dicen que a Alexis Valdés no le permiten entrar a Cuba. Si es cierto, me parece un crimen de lesa cultura. Es nuestro mejor “entertainer” (animador, artista, comediante, músico, anfitrión, festejador). Un actorazo de la cabeza a los pies. Un tipo que une. Que lima asperezas. Que batalla sin descanso por todos los nacidos en este archipiélago y sus descendientes. Y nos alegra, que mucha falta nos hace", se lee en el muro de Libia.

"Cuba es suya. Él, es nuestro. De los cubanos todos. Quitárnoslo es feo. La injusticia no es solo con él, es con nosotros también. Esto lo escribió Luis Alberto García Novoa. Y pido el apoyo de todos, para que nuestro Alexis Valdés, pueda entrar a su país. Gracias", concluyó la ahora miembro del jurado de los premios más importantes de la industria.