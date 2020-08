Nube de mosquitos y tensión con una jefa policial en el pueblo natal de Díaz-Canel

La jefa del Carné de Identidad en Placetas, Lisnelkis Corona Aquino, apoyó el corte de una cañada con camiones de piedra, que ha provocado que se estanque el agua y la proliferación de mosquitos, dijo a CiberCuba Yaquelín Abreu, residente en Miami y oriunda de ese municipio de Villa Clara.

La cañada fue cortada a la altura de la calle 5 del Sur e/ 1 y 2 del Este y para ello fue necesario verter camiones de piedras rocosas, que han generado un estanque en esa zona del pueblo y el aumento de la población de mosquitos, cuando Placetas tiene una situación epidemiológica complicada por un rebrote de coronavirus y la incidencia del dengue en el pueblo, precisó Abreu.

Los vecinos afectado y la propia Abreu relacionan a la jefa del Carné de Identidad con un grupo de vecinos que se dedican a la fundición de metales, conocidos como "Los Bebos" que habrían resultado favorecidos con el corte de la zanja por la que discurría el agua habitualmente.

"Los Bebos son poderosos porque cooperan con el gobierno (de Placetas) en diferentes obras y como se han empeñado en cerrar la zanja, pues las autoridades no hacen nada; pese a que saben que el año pasado, media cuadra de esta zona estuvo ingresada por dengue y ahora volvemos a tener casos de degue", dijo un vecino que pidió no ser identificado por temor a represalias.

Vecinos de Placetas intentando sacar el agua estancada frente a sus casas / Foto: Vecinos de Placetas

"El gobierno de Placetas hace lo que le da la gana y los pobres estamos desamparados, aquí se ha formado una nube de mosquitos y llevamos en esta lucha desde el 10 de junio y no nos apoyan en nada", concluyó el vecino.

Ante la pasividad de las autoridades, otro vecino, identificado como Jorge, cortó un canal de desagüe que va por los tejados de varias viviendas, incluida la de la jefa del Carné de Identidad, que se presentó vestida de uniforme y, en medio de una discusión, Lisnelkis Corona gritó: "La zanja no se abre porque no me sale de la papaya", contó Abreu.

Jorge fue conducido a la estación de policía de Placetas, donde firmó un Acta de advertencia y los agentes le dijeron que no podía subir la denuncia a las redes sociales, detalló Abreu.

Vecino sacando agua de la poceta creada por el corte de la zanja / Foto: Vecinos de Placetas

CiberCuba contrastó estas informaciones con la jefa del Carné de Identidad, Corona Aquino, que aclaró que "el problema de la zanja es con mi mamá, que es la que vive en la zona", admitió que acudió al barrio afectado vestida de uniforme de policía y negó que haya dicho malas palabras; "solo dije que la zanja no se abre porque siempre ha estado cerrada".

Placetas tiene una población de más de 71 mil habitantes, según datos de 2004; se fundó en la segunda mitad del siglo XIX y es el pueblo natal del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.