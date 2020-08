Kylie Jenner, sensual lady in red que enamora en Instagram

Kylie Jenner ha vuelto a demostrar por qué es una reina en Instagram. Sea con looks rompedores y extravagantes u otros mas clásicos y minimalistas la joven siempre consigue triunfar entre sus más de 188 millones de seguidores en la red social.

Así lo logró con una fotografía publicada hace unas horas, enfundada en un ajustado vestido rojo y con una pose que evidencia su espectacular figura. Más de 4 millones de followers han caído rendidos ante su sensualidad y belleza.

Sin más complemento que una pulsera y una mirada directa y seductora, Jenner ha enamorado tanto la lente de la cámara que captó la instantánea para la revista Vogue Hong Kong como a sus seguidores, que le han dejado cerca de 20 mil comentarios.

Otro ajustado vestido de látex color burdeos, con escotazo y abertura lateral en una pierna, también fue elegido para la sesión de fotos para el magazine de moda.

De Kylie, protagonista estrella de la portada de agosto, la publicación reseña que "su marca de belleza Kylie Cosmetics ha logrado un éxito de gran alcance, y también participa activamente en causas benéficas, incluidas la financiación de cirugías para niños con labio leporio y paladar hendido a través de Smile Train".

Días antes de estas imágenes la empresaria de 22 años se ganó más de 10 millones de likes en la citada red social luciendo un bikini naranja que sacó chispas al entorno desértico donde fue tomada la foto.

Aunque Kylie fue catapultada a la fama por su aparición en el reality show de la familia Kardashian, Keeping Up with the Kardashians, ha sabido labrarse un espacio propio en el mundo de las celebrities y empresarial con su marca de cosméticos lanzada en 2015.

Su fortuna ha sido estimada en más de 900 millones de dólares. La cifra, no obstante, fue cuestionada por Forbes, a lo que la menor del clan Kardashian respondió: "pensé que este era un sitio de buena reputación... todo lo que veo son una serie de declaraciones inexactas y suposiciones no comprobadas".

Recientemente Jenner fue destronada por Dwayne Johnson como celebritie mejor pagada en Instagram, según la lista anual 'Instagram Rich List 2020' de la empresa de marketing británica Hopper HQ.

No esta la primera vez que la también influencer posa para la prestigiosa revista de moda, pues apareció junto a su hija Stormi para la edición de junio de Vogue Checoslovaquia.

