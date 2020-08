Yulién Oviedo revela el detrás de cámaras del videoclip "I'm Sorry For You", junto a Yomil y El Dany

El cantante Yulién Oviedo reveló el detrás de cámaras del videoclip de I'm Sorry For You, que filmó junto a Yomil y El Dany y fue el último estreno del reguetonero antes de su fallecimiento.

"Miren que alegría teníamos todos juntos durante el rodaje", escribió Yulién en sus redes sociales.

El videoclip, dirigido por Freddy Loons –su primer trabajo con el dúo– se grabó en una casona en las afueras de La Habana. En el set de filmación también estuvieron los artistas urbanos El Micha y Alex Duvall, quienes tienen una pequeña aparición en el video.

"Este video me puso tan feliz y triste a la vez, momentos que quedan", escribió Duvall.

En el making of se ve lo mucho que se divirtieron grabando el videoclip y lo feliz que estaba El Dany con todos los proyectos que tenía por delante. Es por esto que el video ha generado sentimientos encontrados entre los seguidores, quienes agradecen poder disfrutar de estos momentos del cantante, pero no se recuperan del color de su repentina muerte, cuyas razones aún no se han esclarecido.

I'm Sorry For You, que se estrenó una semana antes del fallecimiento de Dany, forma parte de Los Champions, el último disco en el que trabajaron juntos Yomil y El Dany, que tiene colaboraciones con casi todos los exponentes del género urbano cubano y verá la luz el 26 de agosto, en homenaje póstumo a Dany.

