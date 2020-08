Yomil confirma fecha de estreno del álbum "Los Champions" junto a El Dany

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo confirmó a todos los seguidores de la música del dúo Yomil y El Dany que, a pesar del reciente fallecimiento de su compañero, la fecha de estreno del álbum Los Champions se mantiene.

El lanzamiento mundial del disco se realizará el 26 de agosto en todas las plataformas digitales y cuenta con decenas de colaboraciones con casi todos los exponentes del género urbano cubano.

Ante la repentina muerte de El Dany el pasado 18 de julio, muchos fans pensaban que el estreno del álbum podía sufrir algún cambio, ya que además Yomil se ha mostrado sumamente afectado por la pérdida de su compañero musical y amigo.

No obstante, el reguetonero aseguró que la fecha se mantiene para que todos los fans "puedan disfrutar del legado que ha dejado mi hermanito".

Del álbum Los Champions ya se han estrenado los videoclips de Sumando, junto a Insuchavia (Insurrecto); Tiza por borrador, con El Taiger; I'm Sorry For You, en colaboración con Yulién Oviedo y Perrigatea con Osmani García.

Yomil también dijo hace unos días que no piensa cambiar el nombre del proyecto musical que creó junto a El Dany en 2015 ni tampoco unirse a algún otro artista.

"Mi gente, esto es Yomil y El Dany por siempre, aquí nada ha cambiado, solo con la diferencia de que Yomil está en la tierra y El Dany en el cielo", escribió en Instagram.

