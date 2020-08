Fotógrafo cubano imagina cómo sería el muro del Malecón por la subida del nivel del mar

El fotógrafo cubano Gabriel Guerra Bianchini publicó unas fotos en las que muestra cómo sería el muro del Malecón si lo alzaran por la subida del nivel del mar.

"¿Cómo luciría el Malecón si alzaran su muro por la subida del nivel del mar debido al cambio climático? Sería la maldita circunstancia de los muros por todas partes", escribió el fotógrafo junto a las imágenes en su cuenta de Facebook.

Bianchini publicó tres imágenes, que muestran el muro del Malecón casi el doble de alto. En una aparece una pareja sentada en el muro, en otra una chica recostada y en la última un pescador.

"Ohhhh, noooo", "¿No pueden poner rompe olas? ¡Ya me siento claustrofóbica!", "¡Me muero! Gracias por hacer esto, es muy útil", "Pues habrá que subirse en una escalera para poder ver el mar", "¿Y el mar? ¡No lo veo!", "Ojalá y alguien lúcido tome cartas el asunto y no lo hagan", "Tienes que quitar a la gente de encima del muro, porque no podremos sentarnos... A no ser que vayamos con una escalera", "Asfixiante, oscuro, negativo", comentaron algunas personas en la publicación.

El fotógrafo también emitió su criterio personal al respecto en uno de los comentarios: "Yo personalmente no creo que algún día algo así suceda. Pero cuando se habló del tema no pude evitar tener estas imágenes en mi cabeza. Aquí las expongo para que se vea, más allá de la imaginación, lo horrendo que sería".

En junio de 2018, el gobierno de La Habana anunció un proyecto de elevación del muro del Malecón a 1,25 metros (menos de la estatura promedio tanto del hombre como de la mujer) y reforzamiento de la fachada que da al mar, el cual se llevará a cabo por la Oficina del Historiador de la ciudad.

A principios de este año, La Televisión Cubana explicó que la elevación del muro se haría, ya que el ascenso del nivel del mar ha hecho más frecuentes las inundaciones costeras. Las últimas más fuertes fueron causadas por el huracán Irma en septiembre del 2017.

El proyecto también incluirá rompeolas a metros de la costa para contener el primer impacto del agua.

La noticia generó polémica entre los cubanos, por tratarse de uno de los lugares más importantes y emblemático de La Habana.

"Lo que van a hacer es afearlo, lo más lindo que tiene Cuba. El Malecón, donde todo el mundo viene a llorar, a hablar de amor, el mariachi, a sacar tus penas, tus dolores, es lo más lindo, lo que vamos a perder entonces sería eso", dijo a la agencia de noticias Reuters Madelyn Ruiz, una residente de la capital.

En las últimas semanas, los cubanos de la isla han estado mostrando su rechazo a determinadas acciones constructivas que atentan contra la estética de La Habana, como el muro en la popular Playita de 70, en Miramar, y la colocación de adoquines de concreto en un tramo de la Avenida de los Presidentes (parque de G).