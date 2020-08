Descemer Bueno pide a los cubanos que voten por Donald Trump

El cantautor Descemer Bueno ha pedido a los cubanos en Estados Unidos por el actual presidente republicano Donald Trump en las próximas elecciones en el país, previstas para noviembre próximo.

Bueno afianzando su postura crítica ante el régimen de La Habana y ahora pide a sus connacionales en Estados Unidos votar

“Lo primero que les quiero decir es que yo siempre he sido demócrata y la verdad es que no me gusta la política que hacen los republicanos. No me gusta Donald Trump, lo digo así abiertamente, pero lo prefiero a que sigan pasando los años teniendo una sola ideología en nuestro país”, dijo en una trasmisión por Facebook.

“Estoy mandando a todos los cubanos que quieran la libertad de su país a votar por Trump, paradójicamente, porque no nos queda otra. Ha sido mucha falta de respeto durante mucho tiempo”, explicó.

Las decaraciones de Descemer continúan la lína crítica ante el régimen de La Habana que ha defendido en las últimas semanas.

La administración Trump se ha caracterizado por sostener una línea política dura contra los regímenes de Cuba y Venezuela, que ha encontrado varios simpatizantes dentro del exilio, a lo cual parece sumarse el artista.

Marcada por el reforzamiento de sanciones al gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro, la propuesta actual, difiere de la anterior ofrecida por los demócratas que desembocó en el llamado “deshielo” bajo el mandato de Barack Obama.

“Entiendo por qué cubanos y venezolanos votan por Trump, es que es justo y necesario. Va a ser así, porque ese gobierno ideológico de una sola cara, no va a aguantar cuatro años más”, añadió.

En sus palabras, Cuba y Corea del Norte deben ser los únicos países del mundo donde no puedes cantar si no estás de acuerdo con la ideología dominante. El artista recordó los ataques que había recibido por parte de los defensores del régimen por el tono de sus declaraciones, enfatizando en el caso del funcionario de cultura Alexis Triana.

“Los únicos aliados que les queda al gobierno cubano somos nosotros aquí, en Estados Unidos, los dólares”, expresó. “Nos han robado el país, todo, no nos queda nada”, enfatizó.

“Tengan en cuenta, señores, que el país es de todos nosotros, la verdad no entiendo por qué el señor Díaz-Canel, el señor Ramiro Valdés y el señor Machado Ventura, piensan que Cuba les pertenece a ellos y que yo no soy parte de Cuba. Toda esa sarta de estupideces que están diciendo sobre mi persona”, comentó.

“Al lado mío, libra por libra, ustedes no son nadie. Yo he conquistado y he ayudado a otros a conquistar el mundo con sensibilidad, con canciones. Ustedes lo único que están haciendo es lapidando la libertad, pisoteando los principios del ser humano, a Dios y las religiones. Ustedes no respetan nada”, afirmó.

El cantautor felicitó a todos aquellos artistas que se habían animado a expresarse contra el gobierno antes que él y dentro de la isla. “Que Dios los bendiga, porque el despertar está viniendo, porque ya se empieza a ver una luz al final del túnel”, dijo.