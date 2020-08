Funcionario de cultura Alexis Triana llama "desafinado cantante" a Descemer Bueno

Alexis Triana, funcionario del Ministerio de Cultura de Cuba y conocido defensor del castrismo, arremetió contra el cantautor Descemer Bueno luego de que este hiciera declaraciones contra el gobierno en redes sociales.

“Cada vez que veo a este Descemer que era "Bueno", compitiendo de manera mísera con el infame de Otaola, - o más ebrio o drogado, o el mismo cínico como siempre él ha sido y no lo quisieron ver- me pregunto hasta dónde llega nuestra cuota de responsabilidad en haber convertido a este desafinado cantante y, lamentablemente, buen compositor, en este sujeto tan popular en nuestros escenarios y en nuestra radio y televisión”, dice Triana al comienzo de su publicación en Facebook.

“Véanlo hablar y comprueben lo que digo: Hay que ser basura de la basura, para denigrar de lo que te amparó y sostuvo... Plasta de m...”, añade.

Captura de publicación en Facebook de Alexis Triana.

“En mi post la palabra "nuestra" está antes de la palabra "responsabilidad". Y hablo de nuestros escenarios y nuestra radio y televisión. Me incluyo en el nosotros. No culpo a la radio ni a la TV, si no me cuestiono como parte del nosotros”, explica.

“Una querida amiga desde España me dice que es la droga que acaba con todo. Yo creo que es lo peor de Miami que sigue enlodando y arrastrando al fango todo lo que involucran. Hay que cuidar esta patria nuestra de esas lacras”, finalizó.

En una reciente trasmisión directa vía Facebook, Descemer Bueno aseguró haber sido el único músico cubano que ha tenido al gobernante Miguel Díaz-Canel sentado entre el público del teatro Karl Marx, en La Habana, y no ha resaltado la presencia del político comunista.

“Ni te saludé, ni dije nada de ti. Como si tú no estuvieras porque tú no eres más importante que ninguna de la gente que va a mis conciertos”, manifestó en un video donde volvió a mostrar su inconformidad con el gobierno, a partir de una serie de hechos que tuvieron lugar en una propiedad suya dentro de la isla.

Según el artista, las autoridades irrumpieron en una finca que había adquirido y expulsaron arbitrariamente a las personas que estaban dentro al cuidado de la misma. “En abril [de 2020] volvieron a mandarme una guagua llena de policías. Dijeron a las personas que estaban ahí que tenían que recoger todo e irse, y que no querían oír explicaciones de nadie”, declaró.

También habló de su experiencia al ser discriminado como artista por residir fuera del país. “Pero había gente de Cuba que no le gustaba que viniera alguien de Miami a cantarle a la gente de la isla”, comentó.

De igual forma, denunció que el otrora presidente del presidente del Instituto Cubano de la Música (ICM), Orlando Vistel, mantenía hacia él, denotaba racismo, ya que cada vez que Bueno pretendía tocar en la isla, el directivo le ponía trabas. “Para eso tienen a Vistel y a Esteban Lazo, para que nos cierren las puertas a todos los negros”, enfatizó.

Días atrás, el cantautor arremetió contra el gobierno de Cuba y los llamó delincuentes y racistas. “A mí quítenme de la radio, de la televisión, yo sí sigo diciendo abajo el bloqueo, pero abajo el gobierno de Cuba, abajo todos los racistas del gobierno de Cuba, abajo con ellos, ustedes son los que más han robado toda la vida, una partida de delincuentes todos, racistas de mierda”, expresó en redes sociales.