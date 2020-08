Se enfrenta a brote de COVID-19 en la cárcel de Cuba donde cumple 5 años por fumar marihuana en Los Camilitos

Familiares de un joven cubano que cumple una condena de cinco años en la prisión Toledo II, del centro penitenciario Laboral Toledo, ubicado en Marianao (La Habana), denuncian un brote de coronavirus en esta cárcel ubicada en las inmediaciones de la Universidad Politécnica Cujae.

El joven ha sido condenado por tráfico de drogas después de dar positivo por marihuana en un control rutinario que le realizaron en la escuela militar Los Camilitos, donde cursaba estudios.

Las autoridades cubanas le dijeron que si denunciaba a quienes le vendieron la hierba, no le pasaría nada. Él delató a los vendedores. Uno de ellos pudo escapar del país, pero el otro fue apresado. Pese a colaborar con la investigación, a él le echaron cinco años de cárcel. Según la familia, en el juicio no pudieron probarle que vendía droga. Aún así, lo condenaron por tráfico de estupefacientes.

"Incluso llegaron a torturarlo en el Combinado (del Este) para que confesara que vendía marihuana. En el juicio dijo que aceptaba la condena por consumir, pero no por traficar. La familia está a la espera de que se reabra el caso porque asegura que el joven era un buen estudiante y aunque no hay testigos ya ha cumplido un año de cárcel condenado como traficante".

Encima, el coronavirus

Ahora se enfrenta a un brote de coronavirus en la cárcel donde está encerrado y su familia está aterrada. En esa prisión habría, según familiares de otros internos, 900 presos, divididos en compañías de entre 150 y 200 personas. Los nuevos casos de COVID-19 se habrían registrado en la compañía "de ampliación", que acoge a 200 presos.

Fue ahí donde se registraron los primeros dos positivos. A pesar de que con los síntomas que presentaban se sospechaba que tenían coronavirus, los "trancaron" junto a los otros 198 presos y a los guardias que los custodiaban.

Para evitar que la información se filtrara, las autoridades cubanas cortaron todo tipo de comunicación de los presos con sus familiares. Tampoco permiten a las familias acceder a la cárcel a darles "el saco".

La situación ha ido a peor y según el testimonio del familiar del joven condenado por fumar 'maría', este sábado 15 de agosto otros 15 presos de Toledo II habrían sido trasladados en ambulancia al hospital con sospecha de coronavirus aunque este domingo 16 de agosto las familias aún no han recibido confirmación de que sean positivos.

"Todo está muy mal hecho. Los encierran como animales. Ni hablar de la comida que les están dando: es inhumana y si hay un foco dentro de la prisión los 900 reclusos (y los oficiales también) están expuestos. Nunca se habla de los presos que están en estas situaciones", recalca este familiar a CiberCuba.

Además, añade, que las condiciones del centro penitenciario Toledo II impiden seguir las medidas higiénicas necesarias para evitar el contagio de coronavirus.

La familia de este joven teme por la vida del muchacho, que el 21 de este mes de agosto cumple un año de cárcel. También asegura que no es descabellada la posibilidad de que se desate un motín en la prisión. "No soy el único familiar preocupado. Somos muchos, pero no tenemos a quién quejarnos. Para las altas esferas, los presos ni siquiera son personas y por eso no les hacen la prueba del coronavirus si no tienen síntomas".

Además, este familiar no entiende por qué las autoridades penitenciarias cubanas no dejan salir a las personas con condenas mínimas para que puedan protegerse del coronavirus en sus casas. "Podrían permanecer en prisión domiciliaria, vigilados por el jefe de sector o por cualquier otro policía, que pase todos los días por la casa para comprobar que están recluidos. Una vez que pase la pandemia los pueden devolver a la prisión", añade.

El MINSAP ha reportado este sábado 63 nuevos positivos de coronavirus y este domingo otros 24. La mayoría de ellos, en La Habana.

Las autoridades sanitarias cubanas admiten que hay dos casos positivos en Marianao. Se trataría de dos mujeres de 25 y 47 años, que han obligado a poner en cuarentena a 29 personas. En ningún caso el MINSAP contabiliza positivos en el centro penitenciario Toledo II ni en ninguna otra cárcel de Cuba.

El pasado 8 de agosto La Habana retrocedió a la fase de transmisión autóctona limitada y el Gobierno decretó el toque de queda a partir de las 11:00 pm.