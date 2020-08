Pilar Rubio, esposa de Sergio Ramos, presume de cuerpazo tras dar a luz a su cuarto hijo

Pilar Rubio, esposa del futbolista Sergio Ramos, presumió este fin de semana en sus redes sociales el cuerpazo que tiene a tan solo tres semanas de dar a luz a su cuarto hijo.

La presentadora española posó en un bikini color coral junto a sus cuatro retoños –Sergio Jr, Marco, Alex y Máximo Adriano– en la piscina de su casa en Madrid, luciendo un abdomen de infarto. No parece que haya estado embarazada cuatro veces y que no haya pasado ni siquiera un mes de su último parto.

"Los cuatro fantásticos", escribió Rubio junto a la imagen.

La imagen generó gran revuelo en las redes sociales, mientras que unos aplaudían su condición física, otros cuestionaban cómo era posible e incluso insinuaban que la imagen tiene retoque.

No obstante, Pilar Rubio siempre ha sido muy deportiva, incluso estando embarazada ha continuado con sus exigentes rutinas de ejercicio diario y su estricta alimentación, por lo que no es extraño que logre recuperar su cuerpo con rapidez, aunque no deja de ser sorprendente.

La colaboradora de El Hormiguero también ha confesado en varias ocasiones que mantenerse haciendo ejercicios durante sus cuatro embarazos la ha ayudado a reducir muchos de los síntomas y molestias.

Pilar Rubio y Sergio Ramos celebraron su boda en junio de 2019 con una espectacular ceremonia en Sevilla y una despampanante fiesta, repleta de lujos y famosos.

Su hijo mayor, Sergio Jr., nació en 2014; Marco un año más tarde; Alejandro en 2018 y Máximo Adriano a finales de julio.

