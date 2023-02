Sergio Ramos se retira de la selección española: "El fútbol no siempre es justo"

El futbolista español Sergio Ramos anunció este jueves su retiro de la selección española, no sin antes afirmar que el fútbol no siempre es justo, luego de una conversación con el nuevo director técnico del equipo, Luis de la Fuente.

"Ha llegado la hora, la hora de decir adiós a la Selección, nuestra querida y emocionante Roja. En la mañana de hoy he recibido la llamada del actual Seleccionador que me ha comunicado que no cuenta y que no va a contar conmigo, independientemente del nivel que pueda mostrar o de cómo continúe mi carrera deportiva", escribió el sevillano en un comunicado oficial emitido en sus redes sociales.

El defensa del club francés PSG anunció que tras la decisión de Luis De la Fuente de no contar con él, ha decidido, con tristeza, no continuar en el equipo nacional.

"Con mucho pesar, es el final de un recorrido que esperaba que fuera más largo y que terminara con un mejor sabor de boca, a la altura de todos los éxitos que hemos logrado con nuestra Roja. Humildemente, creo que esa trayectoria merecía terminar por una decisión personal o porque mi rendimiento no estuviera a la altura de lo que merece nuestra Selección, pero no por cuestión de la edad u otras razones que, sin haberlas oído, he sentido", lamentó el jugador.

Pese a los rumores de que, con la salida de Luis Enrique y la llegada de De la Fuente Ramos podía regresar a la selección española, el cambio de director técnico no ha implicado una mejora de su situación.

Según el español, aunque ronda los 37 años, todavía puede aportar mucho.

"Porque ser joven o menos joven no es una virtud o un defecto, es solo una característica temporal que no necesariamente está relacionada con el rendimiento o la capacidad. Miro con admiración y envidia a Modric, a Messi, a Pepe… la esencia, la tradición, los valores, la meritocracia y la justicia en el fútbol. Lamentablemente no será así para mí, porque el fútbol no siempre es justo y el fútbol nunca es solo fútbol", reflexionó.

Sergio Ramos se retira después de casi 180 partidos jugados con el equipo español, donde fue capitán.

En su paso por La Furia Roja, ganó dos Eurocopas y el único Mundial que tiene España en 2010.