Cristiano Ronaldo se sumerge 14 metros en el mar sin balón de oxígeno

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo está aprovechando su tiempo libre para cumplir nuevos retos y el último ha sido descender 14 metros en el mar sin balón de oxígeno.

El delantero de la Juventus decidió que su habitual paseo en yate de este sábado tendría aún más aventura.

"Hoy me desperté y me pregunté: ¿qué está pasando en el mar? Llámame Neptuno. Por favor, no intenten esto. 14 metros", escribió junto al video.

Cristiano se sumergió solo con una careta y con ayuda de una cuerda. Al retornar a la superficie no pudo ocultar su alegría y celebrarlo con sus amigos.

El video superó los 7 millones de reproducciones en menos de 10 horas y hasta el momento ha acumulado más de 9 millones y casi 40 mil comentarios.

Cristiano también ha estado aprovechando su tiempo libre para disfrutar de su familia: su pareja Georgina Rodríguez y sus cuatro hijos.

