Georgina Rodríguez deslumbra en la alfombra roja de Cannes pero todos se fijan en lo mismo

Georgina Rodríguez volvió a ser una de las grandes protagonistas del Festival de Cannes 2026, pero parte de la conversación en redes sociales terminó desviándose de su impecable look hacia un debate que, una vez más, puso el cuerpo de una mujer en el centro del escrutinio público.

La modelo e influencer asistió este lunes a la alfombra roja del festival para la premiere de la película Fjord, del director Cristian Mungiu, con un vestido largo a medida del diseñador tunecino Ali Karoui: corte sirena, escote palabra de honor y encaje floral en tono gris perlado con efecto semitransparente.

El look se completó con un collar de alta joyería de Chopard —marca de la que es imagen— con una esmeralda central de 88 quilates rodeada de diamantes, y su anillo de compromiso de diamante ovalado de 37 quilates.

El cabello largo, oscuro y ondulado, el maquillaje con contorno marcado y labios nude, y una actitud de total seguridad ante las cámaras redondearon una estética editorial de alto impacto que la situó entre las mejor vestidas de la jornada.

Sin embargo, varias publicaciones que recogieron su aparición en la alfombra roja se llenaron de críticas, comnetarios y especulaciones.

Decenas de usuarios comenzaron a señalar una supuesta «pancita» visible bajo el vestido y a preguntar si Georgina estaba embarazada. Comentarios como «Bebé a bordo»; «Esta embarazada?», «She's pregnant for SURE» o «¿Cuántos meses de embarazo tiene?» llenaron el tablón.

Ni Georgina Rodríguez ni su entorno han confirmado ningún embarazo, y no existe ninguna fuente oficial que avale esas especulaciones.

Varios usuarios apuntaron además a una explicación más sencilla: el diseño del vestido. «Chicas, es el vestido lo que da esa imagen, no inventen», escribió alguien. Otro comentario fue más detallado: «Hacer un plisado justo en la zona del abdomen bajo solo genera un volumen innecesario que no favorece a nadie. Faltó asesoría ahí».

Frente a la oleada de críticas, muchos otros usuarios salieron en defensa de Georgina y aprovecharon para señalar la presión estética desproporcionada que reciben las mujeres públicas.

«¿Qué ahora es malo tener algo de barriguita? Dejen de criticar. No tiene que ser perfecta», escribió un usuario.

Otro comentario fue directo: «¿Están bien quienes la critican? No soy fan de ella, pero tiene un cuerpo saludable. Y es deportista».

Una usuaria planteó la pregunta más incómoda del debate: «¿Es increíble ver cómo una mujer critica el cuerpo de otra mujer? ¿Acaso no se inflaman durante la ovulación, no retienen líquido, no les baja la menstruación? ¿O siempre tienen el vientre plano?»

Otra lo resumió con humor: «Yo tengo varios años embarazada así, pero de más meses».

El fenómeno no es nuevo para Georgina. Con más de 67 millones de seguidores en Instagram y una exposición mediática global como pareja de Cristiano Ronaldo, empresaria, modelo y protagonista del reality Soy Georgina de Netflix, cualquier cambio en su imagen desata reacciones inmediatas en redes.

En Cannes 2022 ya había deslumbrado con un vestido plateado de Ali Karoui con más de 120,000 cristales Swarovski, y en esta edición de 2026 el mismo diseñador volvió a firmar su look más comentado.

Lo que revela la sección de comentarios de Cannes 2026 es que incluso en uno de los eventos más glamurosos del mundo, las redes sociales siguen convirtiendo el cuerpo de las mujeres en tema de debate público, independientemente de lo que ellas hayan ido a celebrar.