Limay Blanco recuerda el cumpleaños de su hijo fallecido: "Te extraño mucho mucho"

El humorista cubano Limay Blanco dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su hijo fallecido en 2017, quien cumpliría años este 17 de agosto.

"Donde quiera que estés feliz cumpleaños. Hoy estaba mirando esta foto y recuerdo ese día que estabas molesto conmigo porque no te querías vestir así", comenzó Limay.

Para el humorista, agosto era un mes cargado de felicidad, pues cumplían años sus cuatro hijos y siempre celebraban el 18 de agosto, fecha neutral, para que nadie sintiera favoritismos.

"Ayer fue el cumpleaños de tu hermanito Calep, hoy es el tuyo y no puedo darte un beso porque ya no estás a mi lado, pasado mañana es el cumple de tu hermano mayor y tampoco le puedo dar un beso porque donde él vive están en cuarentena y el día 30 es el de tu hermana, que le dijo a su mamá que quería de regalo estar todo el día conmigo. Yo siempre estaba loco porque llegara agosto para hacer el cumpleaños de todos...pero hoy no podemos celebrar, lo único que puedo es escribirte estas palabras y decirte que te extraño mucho mucho mucho mucho. Diosito cuídame mucho a mi gordito y dile que su familia lo extraña mucho", escribió el humorista.

El hijo de Limay, segundo fruto de su primer matrimonio, falleció en abril de 2017, a los 13 años, debido a una afección cardiaca que padecía.

