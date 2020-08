Toni Costa defiende la diferencia de edad con Adamari López: "Solo es un número"

Adamari López y Toni Costa forman una de las parejas más queridas de la farándula latina. Pero a pesar de todo el cariño que les tiene el público, ha sido imposible que durante los años que llevan juntos no se haya señalado la diferencia de edad que les separa.

Trece años de diferencia hay entre la conductora puertorriqueña y el bailarín español. Sin embargo, el coreógrafo dejó claro durante una entrevista que concedió al canal Ve Plus que no le puede importar menos este dato.

"La edad es un número y ya está", respondió cuando le preguntaron sobre los años que les separan. De hecho, no solo le restó importancia, también recordó que cuando la conoció en Mira Quién Baila, donde comenzó su historia de amor, pensó que era más joven. "Aparenta ser mucho más joven. Yo la conozco a ella con 40 años y yo pensaba que tenía 28 o 27 como yo, que por entonces tenía esa edad. Pero no", confesó.

El bailarín no tuvo más que palabras de amor hacia la presentadora y actriz de 49 años y durante la conversación la definió como una guerrera. "Es una persona guerrera que ha pasado por tanto. Está llena de vida, de alegría y creas que no, también tiene una piel perfecta porque mucha gente dice 'pero es imposible que tenga esa edad'", señaló Costa, antes de volver a matizar que para él no ha sido nunca un problema los trece años que les separan.

A pesar de las críticas constantes que recibe la pareja en las redes sociales, ya sea por la diferencia de edad o por los que acusan a Toni de ser un mantenido de Adamari, juntos continúan viviendo su amor al máximo y disfrutando de la bella familia que forman con su hija Alaïa.

Ambos se conocieron durante la grabación del programa Mira Quién Baila, donde Toni Costa era la pareja de Adamari López a la hora de competir, y durante la entrevista con el citado canal, el bailarín también recordó como nació su amor y cómo surgió aquel beso que se dieron delante de las cámaras y qué tanto dio qué hablar en 2011.

"La producción me dice como un poco a escondidas que le dé un beso a Adamari al final del baile. Esto no estaba preparado obviamente. Yo tenía la confianza de una semana de haber ensayado con ella y antes de empezar a bailar le digo: 'Adamari, la producción me ha dicho que no te diga nada pero yo te lo tengo que decir porque quieren que te dé un beso al final del tanto. Yo te respeto y no quiero que pienses que me estoy aprovechando, no me quiero encontrar con un guantazo en pleno show pero que sepas que me lo han dicho'", recordó Toni. Para su sorpresa, la respuesta de Adamari fue positiva y el beso dio pie a que ambos comenzasen a interesarse el uno en el otro de una manera romántica.

"Me dice 'yo estoy soltera, ¿y tú?' '‘Yo también'. 'Yo soy actriz, no supone nada un beso así que vamos a dar show'. Y así fue", añadió el reconocido bailarín.

