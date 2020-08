Sharon Fonseca encuentra a la "versión femenina" de Gianluca Vacchi: ¡la brasileña Anitta!

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca están viviendo de unas vacaciones de ensueño en Cerdeña, donde desde hace semanas la pareja está disfrutando de las impresionantes vistas de la isla italiana, del sol, el agua y también de la buena compañía.

A los futuros papás se ha unido en sus vacaciones estos últimos días la cantante brasileña Anitta, con quien veíamos al magnate italiano protagonizar uno de sus virales bailes.

El baile provocó una avalancha de reacciones y no todas fueron positivas, ya que muchos no vieron con buenos ojos que el excéntrico multimillonario bailara con Anitta por su relación con Sharon Fonseca, con quien está esperando su primer hijo.

"La verdad encuentro fuera de lugar que este bailando y sacando tanto a Anitta cuando está con Sharon y está esperando a su bebé. ¿Qué vida no? Aunque no diga nada le debe molestar", "¿Su novia embarazada y él bailando con otra mujer? No me parece para nada bien" o "La novia está en el barco, embarazada, con las hormonas a flor de piel. ¿Cómo creen que está la novia al verlos bailar?", fueron algunas opiniones que le dejaron.

Aunque muchos asumieron que la venezolana estaría descontenta con su chico por bailar con la brasileña y viceversa, ¡nada que ver con la realidad!

A través de su perfil de Instagram, la modelo compartió una serie de imágenes con la intérprete de Tócame, a quien describió como la "versión femenina de Gianluca". Además, solo dedicó palabras de cariño y admiración a la que considera la tía de su futura hija.

"Admiro a las mujeres que empoderan a otras personas y no tienen miedo de abrir puertas a otros, incluso cuando tienen que conquistar sus propias batallas. Eres la verdadera definición de autenticidad baby, y la versión femenina de Ginaluca. Esperamos ver a la tía Anitta pronto", expresó la joven. Una opinión que comparte con ella el mismo Gianluca.

"Ok, después de estos días me di cuenta de que si hubieras sido un hombre habrías sido yo, exactamente yo. Sharon y yo amamos tu energía y tu manera de ser tú misma. Nuestro hogar es tu hogar ahora y siempre", dijo el italiano de 53 años

Las imágenes hablan por sí solas y no se puede negar que parece que han hecho muy buenas migas, por lo que es de esperar volver a ver al trío protagonizar más momentos como estos.

