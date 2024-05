Anitta pierde 200 mil seguidores por practicar santería y se defiende de las críticas: "Tengo fe, no tengo miedo"

Anitta ha perdido más de 200 mil seguidores tras compartir imágenes en blanco y negro practicando un ritual de santería que forman parte del videoclip de su nueva canción "Aceita". Acompañando estas impactantes imágenes compartió un fragmento de un discurso de la escuela de samba brasileña Unidos da Tijuca para el Carnaval de 2025, dedicado a los Orisha.

"Yoruba. Orisha. ¡Soy Longun Edé, el gran príncipe heredero de la raza de mis padres! Tengo la sensibilidad e inteligencia de mi madre y la valentía y astucia de mi padre. Como cazador y pescador, soy mi propia naturaleza. Soy el único capaz de unir a todos los mundos. Soy el equilibrio entre hombres y mujeres", reza parte del escrito.

En respuesta a estas imágenes de la intérprete de "Envolver", muchos de sus fans dejaron de seguirla en Instagram. Ante esta reacción en masa, la popular cantante dijo: "Perdí 100 mil seguidores después de anunciar el clip en el que muestro mi religión", aclarando que ella práctica la santería.

Pero finalmente la cantante perdió más del doble a las pocas horas, y tras el estreno del vídeo musical, y ante las críticas y la reacción por parte de muchos, salió en defensa de su religión.

"He hablado de mi religión incontables veces, pero parece que dejar una obra de arte para siempre en mi catálogo fue demasiado para aquellos que no ACEPTAN que la otra persona piense diferente. [...] Cuando recibo mensajes de repudio e intolerancia religiosa, no siento que la energía divina se derrama hacia mí, siento la energía opuesta. Tengo fe, no tengo miedo", dijo Anitta.

"No deseo castigar ni juzgar a ninguna de las personas que me atacan en este momento por exponer mi religión. Ojalá sigan el camino de la evolución", agregó en los comentarios.

En otro escrito que publicó la brasileña en Instagram por toda la lluvia de críticas, dijo: "Yo creo en Dios, Jesús, Orishas y otros. Y en mi vida practico sus enseñanzas mucho más que la gente que humilla al otro en redes sociales".

La religión yoruba es una de las principales religiones que se practican en Cuba, una serie de creencias espirituales que se han extendido por varios países de América Latina, incluyendo Brasil.