Maluma rompe el silencio sobre la supuesta relación de su ex Natalia Barulich con Neymar Jr.: "No me importa si están juntos"

Mucho se ha hablado en los últimos días sobre Maluma, su expareja Natalia Barulich y Neymar Jr.

Todo comenzó cuando el colombiano lanzó Hawái, una canción que muchos interpretaron como una indirecta para su ex, a quien actualmente se relaciona con el futbolista brasileño.

Sin embargo, no fue hasta que Neymar apareció en un vídeo publicado por Di María cantando el tema que estaría inspirado en él y Natalia que el escándalo explotó en las redes sociales. Pocas horas después de la publicación del vídeo en el que aparecían varios futbolistas del PSG cantando a pleno pulmón la canción, Maluma cerró su cuenta en Instagram. La polémica estaba más que servida.

Las redes sociales se llenaron de todo tipo de teorías y memes sobre este "triángulo amoroso", que ha tenido a los amantes de la farándula entretenidos los últimos días.

Pero lejos de ignorar todo el alboroto que se ha formado por esta sucesión de circunstancias, el Pretty Boy decidió dar la cara y pronunciarse al respecto en un directo que retransmitió en Instagram con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum, Papi Juancho.

Si ellos son novios, me parece muy bien

"¿Qué pasó con Neymar? Pregúntenle, pregúntenle a él", comenzó a decir el intérprete de Felices los cuatro."No se dejen engañar, no se dejen engañar de las redes, de los medios. No ha pasado nada, yo realmente no sé si estén juntos, igual no me importa porque cada quien hace lo que quiera de su vida, si ellos son novios me parece muy bien", comentó sobre los rumores que señalan que Neymar y Natalia son pareja.

Además de mostrarse indiferente sobre el supuesto romance de su ex con el delantero, dijo que no tiene ningún problema con él ni se sintió ofendido al ver el vídeo de los jugadores del PSG cantando su canción.

"Yo no tengo ningún problema con Neymar. Al revés, me siento muy agradecido con él y con todos los chicos del PSG por poner mi canción después del partido, a Di María que es mi parcero", comentó Maluma sobre el vídeo viral, antes de recordar cuando estuvo en el cumpleaños del futbolista brasileño dos años atrás y le cantó el cumpleaños feliz.

"Yo soy una persona muy pacífica, si necesito arreglar un problema con alguien, cojo mi celular y habló con esa persona", concluyó el de Medellín.

En cualquiera de los casos, parece que a Maluma le ha venido genial todo el alboroto para darle aún más proyección a su nuevo disco, del que forman parte su hit Hawái y ADMV.

¿Y tú? ¿Qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.