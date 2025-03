Maluma se quiebra frente a miles de personas y enseña su lado más humano: "Esto es lo que soy"

El cantante colombiano Maluma no pudo contener las lágrimas durante su concierto en Barcelona, España, donde ofreció una de las confesiones más sinceras y emotivas de su carrera y vida personal.

En medio de un Palau Sant Jordi repleto de fanáticos que disfrutaban del arranque de su gira ‘+Pretty +Dirty’, el artista interrumpió el espectáculo para dedicarle unas palabras cargadas de amor a su pareja, Susana Gómez, y a su hija Paris. Visiblemente emocionado, Maluma se quebró frente a su público, dejando ver su lado más humano y alejado de las luces del espectáculo.

“Te amo demasiado y nunca, nunca en mi vida voy a tener temor de decírselo en frente de la gente. Yo te amo, tú eres el amor de mi vida y lo serás por siempre, tú y nuestra hija Paris”, dijo con lágrimas en los ojos, mientras el público lo ovacionaba con aplausos y gritos de apoyo.

Lejos del personaje que muestra en el escenario, Maluma dejó claro que la familia es hoy su prioridad, y que no teme mostrarse vulnerable ante sus seguidores.

“Eso es muy bonito hay que ser real, como les estaba diciendo aquí no está Maluma, aquí está Juan Luis, el que me quiera que me quiera como soy y ya está. Me importa un c* la industria, me importa un c* todo, no me importa, esto es lo que soy y yo sé que ustedes que son mis fanáticos me van a entender en todos los momentos de mi vida como lo están haciendo ahora, así que muchísimas gracias los amo con todo mi corazón”, añadió el colombiano a su público.

Desde que el artista anunció el nacimiento de su hija Paris a finales de 2023, su vida ha dado un giro radical. En diversas entrevistas, Maluma ha confesado que convertirse en padre le ha dado un propósito nuevo y mucho más profundo.

Con esta gira mundial, que combina lo mejor de sus éxitos y un enfoque más maduro y personal, Maluma parece decidido a mostrarse tal cual es, sin máscaras ni artificios, y Barcelona fue testigo de ese momento único y sincero que ya le ha dado la vuelta al mundo.

