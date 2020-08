Jacob Forever, El Chulo, El Taiger, Lenier, El Micha y El Uniko se unen en "Más rico mañana"

Un nuevo tema ha unido a varios de los más populares exponentes del género urbano de la isla. Más rico mañana es el gran estreno de reguetón cubano de este viernes.

Jacob Forever, El Chulo, El Taiger, Lenier, El Micha, El Uniko y La K Da King son los protagonistas de este tema, que ya está disponible en todas las plataformas y de seguro se va a convertir en un exitazo.

El videoclip fue grabado en interiores bajo la dirección de Insomnia Pictures y la producción de Forever One Music, propiedad de Jacob Forever.

La modelo e influencer Diliamne Jouve, mejor conocida como La Dura y pareja de Jacob, es una de las modelos que protagonizan el videoclip.

"Durísimo, tremendo ritmo y sabrosura, me encantó el tema, muchos éxitos para todos", "Está duro este tema, me encantó, y el video muy lindo, pero sobretodo me gustó la unión de los cubanos, unidos somos más fuertes, y que sigan los éxitos", "Así es como hay que sonar, arriba la música cubana urbana fuerte este tema", son algunos de los comentarios que se leen junto al video.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.