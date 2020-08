El más tierno post de Mailen Díaz Almaguer: "El amor de mi vida me dice tía"

Mailen Díaz Almaguer, la única sobreviviente del accidente de Cubana en mayo de 2018, publicó un post en Facebook que quizás sea el más tierno de todos, para dedicarle unas palabras al amor de su vida.

"El amor de mi vida no me dice 'mi amor' ni 'princesa', el amor de mi vida me dice tía", escribió la joven en la red social mientras comparte las fotos de su sobrina.

Los seguidores de la joven cubana no demoraron en reaccionar a través de la red social y demostraron su afecto por ella.

"Mailen eres afortunada tener esa belleza en tu vida", "Se sienten mariposas en el estómago cuando una criatura pequeña te dice tía" y "Es el mejor regalo que un hermano nos pueda dar", son algunos de esos mensajes que dejaron plasmados en sus comentarios.

Luego del accidente y su paulatina pero satisfactoria recuperación Díaz Almaguer ha comenzado a publicar mensajes en su perfil de Facebook con un tono positivo, esperanzador y cargado de buenas energías.

Hace solo una semana invitó a sus seguidores a no estar triste, mientras enseñaba un nuevo look en el color de su pelo que inspiró mucha alegría en otras personas.

A menudo también publica fotos con su familia, en especial su mamá y sus hermanos, quienes estuvieron con ella todo el tiempo que permaneció ingresada en el hospital Calixto García de La Habana, tras el accidente aéreo donde ella fue la única sobreviviente.

En el cumpleaños de su novio, que perdió la vida en el siniestro, también dedicó unas palabras a través de Facebook.

"Recuerdo como si fuera hoy el primer cumpleaños que pasé a su lado, esos momentos bellos son los que quedan grabados en nuestro corazón y por siempre vivirán", escribió la joven.