Atrapados en Cuba: Ganan la Lotería de Visas de EE.UU. pero el MININT no los deja salir

Alian Tapane Machado es cubano y en octubre de 2019 ganó el sorteo de la Lotería de Visas de 2020 para emigrar legalmente a Estados Unidos. Este 18 de marzo de 2020 consiguió el visado para él, su mujer Daily Ramírez, y sus dos hijos, de 10 años y 7 meses, en la embajada norteamericana en Guyana. Con todo en regla, la familia no puede marcharse definitivamente de Cuba porque el Ministerio del Interior (MININT) no les da el permiso de salida.

El 4 de septiembre de este 2020 se les vence el visado. No hay posibilidad de prorrogarlo. Han gastado todos sus ahorros y no han podido viajar. Están a punto de perder la oportunidad de sus vidas.

La suya es una carrera de obstáculos. Todo marchaba sobre ruedas hasta que les dieron las visas y en marzo no pudieron viajar directamente desde Georgetown a Estados Unidos, debido al cierre de fronteras en Guyana. Tenían pasaje para marcharse de Cuba el 26 de marzo, pero sus planes se fueron al traste luego de que Donald Trump decretara el cierre de fronteras durante 60 días para los inmigrantes.

Optaron por regresar a Cuba el 21 de marzo en un vuelo de Caribbean y en la Isla quedaron atrapados. Las autoridades cubanas cerraron sus fronteras el 24 de marzo y aseguran que no las abrirán hasta que mejore la situación epidemiológica de La Habana, que en estos momentos es el epicentro de la pandemia en la Isla.

La evolución de la Covid-19 en la capital cubana no invita a pensar que los aeropuertos del país puedan retomar las operaciones internacionales a corto plazo. Este lunes el Ministerio de Salud Pública informó de 35 nuevos contagios. De ellos, 32 han sido detectados en territorio habanero.

Aunque Estados Unidos ha abierto ya sus fronteras, para salir de Cuba la familia de Alian Tapane y Daily Ramírez necesita un permiso que el MININT habilitó, de forma coyuntural, según dijo en su momento, desde el 29 de junio.

En la embajada de Estados Unidos en Guyana aconsejaron a la familia salir de Cuba por México a través de un vuelo humanitario porque si no viajan antes del 4 de septiembre perderán su visado y éste no es prorrogable. "Si no viajamos, lo perdemos todo", comenta Daily Rosa Ramírez a CiberCuba".

La familia vendió todo lo que tenía ante la inminencia de su emigración a Estados Unidos. Ahora duerme con sus hijos en el piso, en la casa de los padres de Alian, en Alamar (Habana del Este). Para ellos, perder la posibilidad de salir de Cuba les condenaría a empezar de cero, con dos niños y sin dinero.

Todo lo que tenían ahorrado para comprarse una casa lo utilizaron para pagar el viaje a Guyana. Ahora están desesperados. "Sólo nos queda lo de los pasajes, que es intocable porque no me doy por vencida", dice Daily Ramírez.

"Yo quiero un futuro mejor para mis hijos. Por eso sigo insistiendo. Mi esposo y yo estamos fuertes y seguiremos luchando aunque ya tenemos el tiempo en contra de nosotros", añade.

La pareja ha encontrado en Messenger y WhatsApp a otros cubanos que, como ellos, no pueden salir definitivamente de Cuba porque el MININT no les autoriza la salida y se les ha vencido la visa o está a punto de caducarles. "Hay montones de personas con visas vencidas. La vida del cubano es muy dura. Son muchos los que se han despojado de sus cosas para poder salir adelante. Si perdemos esto no hay oportunidad para mi familia. Sólo pido ayuda. Soy una madre desesperada que ya no sabe qué hacer para ser escuchada", insiste.

"No creo en la mala suerte porque ya el hecho de haber ganado mi esposo la Lotería de Visas es lo máximo", aclara Daily Ramírez. En su opinión es "ilógico" que el MININT niegue la salida definitiva a familias que van a emigrar. "¿Para qué necesitamos el permiso si nosotros no regresaremos? Nos sentimos devastados, impotentes de no poder hacer nada; atados de brazos y piernas sin que te den una explicación", recalca.

Alian, Daily Rosa Ramírez Cordobés y sus dos hijos saben que el 4 de septiembre se les vence la visa y no hay forma de prorrogar ese visado. Si la hubiera, dicen, no les quedaría más remedio que volver a Guyana antes del 30 de septiembre, pero ¿con qué dinero?

La familia ha comunicado su caso al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) y desde este organismo oficial de Cuba les recomiendan ponerse en contacto con las autoridades migratorias de su municipio, que son quienes autorizan la entrada y salida de ciudadanos del país.

Respuesta del Minrex. Foto: CiberCuba

Además, les recuerdan que debido a la situación epidemiológica mundial, las fronteras de Cuba están cerradas. "Sólo se están procesando las solicitudes de personas que tengan fijada su residencia en el exterior (que tengan períodos de estancia superiores a 180 días ininterrumpidamente en el extranjero). Debe esperar a que abran las fronteras para poder viajar".

Asimismo les recalcan que las decisiones que hayan tomado sin pensar en las restricciones del transporte mundial debido a la pandemia son de sólo responsabilidad suya. "Si no es posible salir ahora debe pensar en solicitar a la embajada de Estados Unidos en el país que le otorgó la visa que se la extienda", le aseguraron en un mensaje al que ha tenido acceso CiberCuba.

Respuesta de Extranjería. Foto: CiberCuba

"A nosotros no nos interesa la política. No queremos hacer de esto un problema. Solamente queremos que nos ayuden. No sabemos por qué no se nos deja volar en vuelos humanitarios. Se nos está negando el derecho de querernos ir. Quiero que mi esposo vuelva reír como cuando le dieron su visa. No me voy a rendir. Por eso pido ayuda", concluye Daily Ramírez, en un audio enviado a CiberCuba.