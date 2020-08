El espectacular posado de Lisandra Silva en bikini tres meses después de dar a luz

Desde que se convirtió en madre por primera vez de su hijo Noah, la modelo cubana Lisandra Silva ha estado disfrutado al máximo de la maternidad y de la hermosa familia que ha formado junto a su pareja, el bailarín y coreógrafo chileno Raúl Peralta.

Ahora, tres meses después de dar a luz, la cubana puede decir que se ha recuperado completamente del embarazo y que presume nuevamente de la escultural figura que siempre la ha caracterizado.

Así lo demuestra las varias imágenes que ha estado subiendo la modelo en las últimas semanas a su perfil de Instagram, sobre todo la última, en la que aparece posando en bikini en una terraza mientras está tomando el sol con sombrero y gafas de sol.

Su posado no ha pasado desapercibido entre los 1.8 millones de seguidores que posee en su cuenta de la mencionada red social. Varios son los mensajes que ha estado recibiendo Lisandra en los que aplauden su belleza y su espectacular recuperación post parto.

"Qué hermosa de mujer", "Diosa, precioso cuerpo", "¿Pero cómo te has quedado así de ideal? Dame la receta", "Belleza cubana", "Indiscutiblemente no eres de este mundo", "Dinos tu secreto para lucir así de divina" o "¿Se puede ser más diva?", se puede leer en su publicación que acumula 10 mil 'me gustas' en apenas una hora de subida.

La modelo y estrella del reality y el bailarín dieron la bienvenida a Noah el jueves 28 de mayo de 2020 en un hospital de Chile.

El coreógrafo e integrante del grupo de danza Los Power fue el encargado de dar a conocer la noticia de la llegada al mundo del bebé, mediante un post que subió a su Instagram que combinaba fotografías de él y de Lisandra de niños con imágenes actuales.

Tras dar a luz, la cubana se alejó completamente de las redes sociales y se volcó en atender a su pequeño. Sin embargo, días después, recurrió a su perfil para contar a sus admiradores con lujo de detalles cómo había sido su parto y su experiencia como madre primeriza.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.