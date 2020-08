Joven cubano pide ayuda para su padre con problemas psiquiátricos

Un joven cubano ha estado pidiendo ayuda desde hace algún tiempo para su padre con problemas psiquiátricos, no obstante, no ha recibido ninguna respuesta por parte del gobierno de La Habana.

La familia vive en la barriada de La Ceiba, en el municipio Playa de La Habana. Abito, como todos conocen al padre del joven William Zaldívar, lleva años en medio de esta situación psiquiátrica que empeora con los años.

Según relató el hijo en la red social Facebook, el padre incluso anda por las calles sin quererse poner el nasobuco, lo que pone en peligro a las demás personas en medio de la situación epidemiológica por coronavirus.

Hasta el momento, la familia ha estado pidiendo que el padre ingrese al Hospital Psiquiátrico de La Habana "Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungé", mejor conocido como Mazorra, pero los encargados se desentienden del problema.

"Ya son tantas las veces que he publicado escritos pidiendo ayuda médica para mi padre, tanto que he llegado a pensar como ya he dicho en otras publicaciones, que en este país no existe humanidad, violan a diario los derechos humanos de cada persona de este país y después se llenan la boca de decir que este país es una potencia médica, pero eso es una gran mentira porque cómo es posible que yo lleve pidiendo ayuda médica para mi padre hace cuatro meses y me la estén negando, estando incluso en medio de una pandemia que ha nivel mundial se está llevando a diario a muchos seres humanos", denunció el hijo en redes sociales.

Según explicó el joven, esta es la cuarta vez que denuncia en Facebook su situación.

"Y no me pueden decir que no lo han leído pues eso es una gran mentira, debido a que lo he dirigido a todas las páginas de Cubadebate, incluso está la publicación en el grupo de nuestro presidente Miguel Mario Días-Canel Bermúdez al que le he dirigido escritos pidiéndole ayuda médica para mi padre y tan siquiera me ha dado una respuesta", agregó.

Zaldívar se preguntó cómo es posible que permitan que su padre ande por la calle sin nasobuco por no facilitar el ingreso a Mazorra, hospital en el que el padre ha ingresado durante años en reiteradas ocasiones.

"Llevamos mucho tiempo siendo oprimidos, librándonos de nuestros derechos, por esas cosas es que todos los días me levanto pidiéndole a Dios justicia para este país, queremos una Cuba donde haya libertad de expresión porque no puede ser posible que este sea el único país del planeta tierra que no se puede expresar lo que sentimos, sigan haciendo daño que todo en la vida como mismo empieza acaba, va a llegar el día en que Dios se canse de ver al pueblo cubano sufrir y surja un cambio, ese día no van a saber qué hacer y querrán arrepentirse de todo el daño que nos han hecho, en ese entonces será tarde porque ya no habrá solución", aseguró el joven cubano.